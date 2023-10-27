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Киноафиша Новости Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма»

Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма»

27 октября 2023 09:46
Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма»

Троллинг — явление не только XXI века.

Британское отделение компании StudioCanal выпустило трейлер черной комедии на основе реальных событий «Злобные маленькие письма» (Wicked Little Letters), повествующей о серии оскорбительных писем, грозящих разрушить жизни двух женщин. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

В основу фильма лег реальный скандал, произошедший в 1920-х годах в Англии. Действие разворачивается в прибрежном городке под названием Литтлхэмптон. В центре сюжета — соседки Эдит Суон (Оливия Колман) и Роуз Гудинг (Джесси Бакли). Однажды Эдит начинает получать анонимные письма, в которых в самых изысканных непристойных выражениях оскорбляется она и другие люди. Подозрение падает на Роуз. Поскольку поток писем и брани не прекращается, Роуз угрожает утрата свободы и опеки над своей дочерью. Офицер полиции Глэдис Мосс (Анджана Васан) намерена выследить настоящего преступника. Помогают ей в этом другие женщины, желающие узнать правду.

Логлайн фильма гласит: «Маленький город. Большая загадка. Матерный язык».

Сняла картину Теа Шэррок по сценарию Джонни Свита. Вместе с Колман, Бакли и Васан в основной актерский состав вошли Малачи Кирби, Айлин Аткинс и Тимоти Сполл. Напомним, ранее Колман и Бакли вместе сыграли в фильме Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» (2020).

В Великобритании «Злобные маленькие письма» выйдут 23 февраля.

Фото: StudioCanal
Елена Королева
Елена Королева
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