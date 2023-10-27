Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы»

Стрим-сервис Netflix выпустил второй трейлер нового фильма Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли. Актер сыграл киллера, которого начинает терзать совесть. Мировая премьера картины состоялась ранее в этом году на престижном Венецианском кинофестивале. Синопсис гласит:

«После рокового промаха наемный убийца противостоит своим работодателям и самому себе. Он уверен, что эта охота, разворачивающаяся в разных странах, не является личной».

В новом трейлере персонаж Фассбендера за кадром рассказывает о своем ремесле. Так, во время выполнения задания он слушает музыку. Она выступает для него «полезным отвлекающим фактором» и «инструментом для концентрации», позволяя ему избегать лишних мыслей. Киллер также говорит, что его работа — чистая логистика. Эффективность достигается путем полного равнодушия к происходящему:

«Запретить сочувствие. Не доверять никому. Вступать только в те драки, за которые тебе заплатили. Дышать. Дышать. Сохранять спокойствие. Таковы требования, если хочешь преуспеть».

Несмотря на эту вписанную в подкорку мантру, главный герой все же проваливает задание, что становится отправной точкой сюжета.

В основу фильма лег одноименный французский комикс Алексиса Ноулента. Сценарий на его основе написал Эндрю Кевин Уокер, с которым Финчер ранее работал при создании культового триллера «Семь».

На Netflix «Убийца» выйдет 10 ноября.