Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики»

Кинокомпания «Атмосфера кино» презентовала трейлер детективной драмы «Лунатики», в основу которой легли реальные события. Снял фильм по собственному сценарию режиссер Юрий Мороз. Главную роль сыграла Виктория Исакова («Один вдох», «Эпидемия»).

Отправной точкой сюжета становится исчезновение известного молодого рэпера Никиты Прозорова (Степан Белозеров). Обстоятельства указывают на то, что он был похищен, однако взявшийся за расследование сыщик Иванов (Алексей Филимонов) выясняет, что таким образом дело обставила его мать Рената (Исакова), работающая продюсером на телевидении. В день «похищения» Никита в бессознательном состоянии был помещен в медицинское учреждение, где он подвергся нетрадиционному лечению: его психика была скорректирована при помощи специальной компьютерной технологии. Пытаясь сложить цельную картину произошедшего и понять поведение Ренаты, Иванов углубляется в сложные взаимоотношения матери и сына, которые показаны в формате флешбэков. Также следователю предстоит разобраться, стала Рената убийцей своего сына или же его спасительницей.

В основной актерский состав также вошли Надежда Маркина, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Алексей Агранович и Дарья Верещагина.

В прокат «Лунатики» выйдут 7 декабря. Кроме того, 2 декабря в московском кинотеатре «Художественный» состоится специальный показ при участии Мороза и Исаковой.