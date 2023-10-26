Юра Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли в фильме Шона Бэйкера «Анора»

Создатель «Проекта Флорида», «Мандарина» и «Красной ракеты» Шон Бэйкер занимается производством нового режиссерского проекта. Им станет романтическое драмеди «Анора» (Anora). Съемки уже закончились, так что сейчас прояснились детали актерского состава. Как сообщает Variety, в предстоящей ленте отметились двое российских артистов: Юра Борисов («Кентавр») и Марк Эйдельштейн («Монастырь»). Главную роль сыграла Майки Мэдисон, известная по ролям в пятом «Крике» и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Работа над фильмом проходила в Бруклине и велась на натуре. О сюжете сведений нет, но известно, что Бэйкер снял фильм по собственному сценарию. Также в актерский состав вошли Ваче Товмасян и Карен Карагулян. В настоящий момент компания FilmNation занимается продажей прав на проект международным дистрибьюторам. Ниже приведена благодарственная цитата постановщика:

«Снимать инди-фильм всегда нелегко, независимо от твоего опыта. Мне несказанно повезло, что мне были предоставлены ресурсы и поддержка для реализации моего бескомпромиссного видения. Благодарю всех коллег, включая Глена Баснера и команду его студии FilmNation, а также невероятный актерский состав, съемочную группу, продюсеров и, разумеется, город Нью-Йорк, подаривший нашей истории богатый кинематографический фон. С нетерпением жду возможности показать картину зрителям».

Премьера «Аноры» состоится в 2024 году.