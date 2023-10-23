На СТС выйдет сериал «Мама будет против» от «Уральских пельменей»

Телеканал СТС представил тизер и объявил дату премьеры многосерийной комедии «Мама будет против», являющейся первым сериальным проектом коллектива «Уральские пельмени». Ведущие роли в ситкоме, снятом к 30-летнему юбилею знаменитой команды КВН, сыграли Роман Постовалов, Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Михаил Тарабукин. Премьера состоится 7 ноября в 19:00.

В центре повествования — неуклюжий грузчик по имени Николай (Постовалов), который работает в строительном магазине. Однажды он случайно роняет на посетительницу Наталью (Корнева) тяжелые коробки, из-за чего у нее образуется небольшой ушиб. Свидетелем происшествия становится мать пострадавшей — Тамара Игоревна (Брекоткин). Она крайне недовольна ситуацией, а еще сильнее разжигает ее гнев ее тот факт, что Николай успел насолить ранее ей самой и ее супругу — генералу в отставке Сергею Геннадьевичу (Ершов). Тамара Игоревна устраивает скандал и грозится засудить парня и магазин.

Из-за случившегося главному герою угрожает не только потеря работы, но и временного жилья — крохотной каморки на местном складе. Чтобы урегулировать данную проблему, протагонист решает попытаться договориться с разъяренной женщиной. Когда же у бедолаги ничего не получается, он придумывает хитрый план: Коля начинает галантно ухаживать за пострадавшей Натальей.

Производство проходило в Екатеринбурге — на родине «Уральских пельменей». Режиссером выступил Артур Румынский, ранее работавший над сериалами «Воронины», «Анна-детективъ» и «Анатомия убийства».