В прокат выходит польский эротический триллер «Искушение»

Сегодня дистрибьюторская компания «Кино.Арт.Про» выпускает в российские кинотеатры эротический триллер «Искушение», который является новым проектом польской кинематографистки Марии Садовской («Эскортницы», «Женский день»). В основу фильма лег одноименный литературный бестселлер Эдиты Фольварской.

В центре сюжета — девушка Инес в исполнении Хелены Энглерт, которая мечтает о том, чтобы стать успешной журналисткой. Ей удается получить работу в онлайн-ресурсе, освещающем жизнь знаменитостей и высшего светского общества. Инес получает от своего начальства задание написать материал о звезде польского футбола Максе Выгоде, имеющем репутацию местного секс-символа. За отведенные ей три дня Инес сближается с Максом не только в профессиональном плане, однако она осознает, что в его жизни много секретов, погружение в которое может оказаться опасным. К чему же в итоге приведет это интервью?

В своем новом фильме Садовская, являющаяся активным борцом с несправедливостью в отношении женщин, затрагивает актуальную ныне проблему абьюзивных отношений. Сценарий написал Томаш П. Ченцке.