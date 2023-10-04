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Юэль Киннаман расправляется с убийцами своего сына в трейлере экшен-триллера «Немая ярость»

4 октября 2023 09:26
Юэль Киннаман расправляется с убийцами своего сына в трейлере экшен-триллера «Немая ярость»

Похоже, это будет хит.

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер напряженного боевика о мести «Немая ярость» во главе с Юэлем Киннаманом. Эта картина является первым за последние 20 лет голливудским проектом признанного мастера экшен-триллеров Джона Ву («Наемный убийца», «Без лица»). Особенностью предстоящего фильма является то, что в нем нет диалогов.

В проморолике показана завязка, когда в результате ожесточенной уличной перестрелки между бандитами под пули попадает семья, весело проводящая время во дворе своего дома в канун Рождества. Отец семейства в исполнении Киннамана получает пулю в горло. Медики спасают ему жизнь, но он теряет голос. Однако настоящая трагедия в том, что очнувшийся протагонист узнает о смерти своего маленького сына. Скорбящий главный герой мобилизует все свои силы для того, чтобы найти убийц и расправиться с ними. Для этого он приводит в форму свое тело, а также учится обращаться с оружием. После он приступает к делу, нападая на преступников. За кадром в трейлере звучит «Ода к радости» Бетховена.

Сценарий написал Роберт Арчер Линн. Продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, самым известным проектом которых является франшиза «Джон Уик».

Судя по трейлеру, фильм будет изобиловать первоклассно снятым экшеном, который в сочетании с драматической составляющей может обеспечить «Немой ярости» такой же успех и критиков и зрителей, как тематически схожие «Джон Уик» и «Никто».

В российский прокат «Немая ярость» выйдет 30 ноября.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
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