Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны»

Стрим-сервис Netflix объявил, что шестой и заключительный сезон исторического сериала о британской королевской семье «Корона» выйдет в двух частях. Вместе с тем стример выпустил тизер-трейлер, в котором Имелда Стонтон в образе Елизаветы II проходит мимо изображений Клэр Фой и Оливии Колман, которые играли королеву Великобритании в предыдущих сезонах шоу.

Первые четыре эпизода шестого сезона «Короны» выйдут 16 ноября. Спустя почти месяц, 14 декабря, состоится релиз остальных шести серий. Хотя Netflix известен тем, что выпускает сезоны своих сериалов целиком в один день, в последнее время в случае со своими хитами стример прибегает к разбивке на две части. Например, семь эпизодов долгожданного четвертого сезона «Очень странных дел» вышли в мае, тогда как премьера финальных двух серий состоялась в июле.

В шестом сезоне «Короны» будет отражен период с конца 1990-х по начало 2000-х годов. Главным событием этого временного отрезка является смерть принцессы Дианы. Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию, отмечает, что это трагическое происшествие будет показано «правильно и с чуткостью». Диану воплотит Элизабет Дебики.

Другой ключевой сюжетной аркой финального сезона станут романтические отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, завязавшиеся во время их учебы в Сент-Эндрюсском университете.