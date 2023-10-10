Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны»

Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны»

10 октября 2023 10:34
Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны»

Финальный сезон выйдет в двух частях.

Стрим-сервис Netflix объявил, что шестой и заключительный сезон исторического сериала о британской королевской семье «Корона» выйдет в двух частях. Вместе с тем стример выпустил тизер-трейлер, в котором Имелда Стонтон в образе Елизаветы II проходит мимо изображений Клэр Фой и Оливии Колман, которые играли королеву Великобритании в предыдущих сезонах шоу.

Первые четыре эпизода шестого сезона «Короны» выйдут 16 ноября. Спустя почти месяц, 14 декабря, состоится релиз остальных шести серий. Хотя Netflix известен тем, что выпускает сезоны своих сериалов целиком в один день, в последнее время в случае со своими хитами стример прибегает к разбивке на две части. Например, семь эпизодов долгожданного четвертого сезона «Очень странных дел» вышли в мае, тогда как премьера финальных двух серий состоялась в июле.

В шестом сезоне «Короны» будет отражен период с конца 1990-х по начало 2000-х годов. Главным событием этого временного отрезка является смерть принцессы Дианы. Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию, отмечает, что это трагическое происшествие будет показано «правильно и с чуткостью». Диану воплотит Элизабет Дебики.

Другой ключевой сюжетной аркой финального сезона станут романтические отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, завязавшиеся во время их учебы в Сент-Эндрюсском университете.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника» Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника» Читать далее 10 октября 2023
Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Читать далее 11 октября 2023
Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры» Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры» Читать далее 10 октября 2023
В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks Читать далее 11 октября 2023
Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом» Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом» Читать далее 10 октября 2023
Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны» Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны» Читать далее 10 октября 2023
Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей Читать далее 11 октября 2023
Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок» Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок» Читать далее 10 октября 2023
Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли» Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли» Читать далее 11 октября 2023
Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Читать далее 11 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше