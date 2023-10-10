Два мастера боевых искусств создают новый вид борьбы в трейлере фильма «Легенда о самбо»

16 ноября, спустя 85 лет после создания самбо, в прокат выйдет драматический фильм «Легенда о самбо», посвященная рождению этого вида спорта. Дистрибуцией занимается кинокомпания Russian World Vision.

Действие развернется в Москве во второй половине 1930-х годов. В центре сюжета — два мастера боевых искусство в лице Василия Ощепкова и Виктора Спиридонова. За плечами каждого из них богатый спортивный и жизненный опыт. Так, Ощепков с детства занимался дзюдо в Японии, тогда как Спиридонов, являющийся ветераном Русско-японской войны, долгое время оттачивает искусство рукопашной самообороны. Оба стремятся создать новый вид борьбы, что выливается в напряженное противостояние. Именно в этом состоят истоки самбо, которое представляет собой не только вид спорта, но и особое мировоззрение. Третьим ключевым персонажем этой истории выступает Анатолий Харлампиев, ученик Ощепкова и Спиридонова.

Режиссером и одним из продюсеров фильма является Андрей Богатырев («Красный призрак», «Вампиры средней полосы»). В основной актерский состав вошли Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Ольга Сташкевич, Вольфганг Черни и Антон Вохмин.