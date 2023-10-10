Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Два мастера боевых искусств создают новый вид борьбы в трейлере фильма «Легенда о самбо»

Два мастера боевых искусств создают новый вид борьбы в трейлере фильма «Легенда о самбо»

10 октября 2023 15:12
Два мастера боевых искусств создают новый вид борьбы в трейлере фильма «Легенда о самбо»

Картина о возникновении единственного признанного на международном уровне вида спорта, официальным языком которого является русский.

16 ноября, спустя 85 лет после создания самбо, в прокат выйдет драматический фильм «Легенда о самбо», посвященная рождению этого вида спорта. Дистрибуцией занимается кинокомпания Russian World Vision.

Действие развернется в Москве во второй половине 1930-х годов. В центре сюжета — два мастера боевых искусство в лице Василия Ощепкова и Виктора Спиридонова. За плечами каждого из них богатый спортивный и жизненный опыт. Так, Ощепков с детства занимался дзюдо в Японии, тогда как Спиридонов, являющийся ветераном Русско-японской войны, долгое время оттачивает искусство рукопашной самообороны. Оба стремятся создать новый вид борьбы, что выливается в напряженное противостояние. Именно в этом состоят истоки самбо, которое представляет собой не только вид спорта, но и особое мировоззрение. Третьим ключевым персонажем этой истории выступает Анатолий Харлампиев, ученик Ощепкова и Спиридонова.

Режиссером и одним из продюсеров фильма является Андрей Богатырев («Красный призрак», «Вампиры средней полосы»). В основной актерский состав вошли Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Ольга Сташкевич, Вольфганг Черни и Антон Вохмин.

Фото: Russian World Vision
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны» Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны» Читать далее 10 октября 2023
Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Читать далее 11 октября 2023
Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок» Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок» Читать далее 10 октября 2023
Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом» Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом» Читать далее 10 октября 2023
В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks Читать далее 11 октября 2023
Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника» Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника» Читать далее 10 октября 2023
Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Читать далее 11 октября 2023
Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли» Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли» Читать далее 11 октября 2023
Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры» Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры» Читать далее 10 октября 2023
Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей Читать далее 11 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше