Давид Ниамеди: «Не всегда внешность играет какую-то большую роль, важна и внутренняя составляющая»
Давид Ниамеди о втором сезоне сериала «Бедный олигарх».
Русский человек не пропадет нигде, даже за решеткой. Это упорно доказывает бизнесмен Виктор Гнида. Вместе со своим дворецким Адамом он всеми способами пытается вернуть свое состояние и привычную «красивую жизнь». 16 октября на ТНТ со вторым сезоном вернулся комедийный сериал «Бедный олигарх». В нем принял участие харизматичный и яркий актер Давид Ниамеди. Он рассказал о своем герое Сэме, поделился секретами идеальной мужской кожи и главных табу в отношениях.
— Давид, в одной из актерских визиток ты сказал, что хочешь сняться в комедии, но они обходят тебя стороной. Однако зрители ТНТ увидели сериал «Бедный олигарх» с твоим участием. Можно ли сказать, что твоя мечта сбылась? Как у тебя проходили пробы? — Несмотря на то что последняя визитка была записана ровно год назад, для того чтобы меня услышали, мне понадобилось время. Примерно так это и работает. Чтобы быть готовым к чему-то, нужно дать себе время на отработку каких-либо навыков, которые помогут запомниться режиссеру. Мне повезло, что я русскоговорящий темнокожий актер, но единственный белорус. Вероятно, по этой причине меня и позвали на пробы. Можно сказать, что моя мечта сбылась, но только наполовину, ведь мне хотелось бы все-таки главную комедийную роль. Я уверен, что к этому мы еще придем. Пробы прошли легко, потому что я особо не задумывался, пройду ли в этот сериал. Раньше мне это волнение только мешало. Когда я только начинал, пробы проходили сомнительно, потому что я очень волновался. Часто думал, а понравлюсь ли я режиссеру, понравилась ли моя игра, речь и т.д. Но все приходит с опытом. Мой совет актерам: начинающим и не только — никогда не волноваться и заранее не надеяться на то, что вас точно утвердят! И только тогда пробы пройдут идеально.
— Твоего героя зовут Сэм. Опиши, какой это человек?
— Да, моего героя зовут Сэм и несмотря на то, что он темнокожий парень — он русский. Его посадили за то, что он занимался сексом на последнем ряду общественного транспорта. Для него это нормально, и, возможно, он даже не понимал, почему попал туда. В целом он достаточно спокойный персонаж, но ему важно, чтобы рядом находились его «соплеменники», в данном случае — заключенные с русским менталитетом.
— Продолжаешь ли ты с кем-то общение из партнеров по съемочной площадке?
— Да, мы общаемся с Димой Красиловым. Пересекались в тренажёрном зале с Кириллом Мелеховым. Еще узнал, что Максим Лагашкин — мой сосед. Он, как и я, живет на Патриарших прудах. Я начал все чаще и чаще замечать его. Мы как-то утром пересеклись с ним: я после пробежки, а он на машине ехал по своим делам.
— У тебя яркая и выразительная внешность. Помогало ли это тебе как-то по жизни?
— Безусловно, помогало, но в основном моей профессии. Знаете, не всегда внешность играет какую-то большую роль, важна и внутренняя составляющая. Важно уметь владеть речевым аппаратом, важно развиваться, нарабатывать опыт в том, чем ты занимаешься. Главное, не останавливаться в развитии, поскольку просто быть парнем с выразительной и яркой внешностью мало. Несомненно, на начальных этапах модельной и актерской карьеры это помогало. Однако чем дальше я иду, тем меньше обращаю внимание на свою внешность.
— Давид, какие навыки важно иметь актеру, чтобы ему активно предлагали роли?
— Думаю, что одним из таких навыков для актера, является умение чувствовать и проживать состояние своего героя.
— Есть ли у тебя специальный уход за лицом? Дай рекомендацию, как парням ухаживать за собой?
— Уход и рекомендации достаточно простые. Меньше есть сладкого, заниматься спортом четыре раза в неделю. Принимать витамины и, конечно, пить больше чистой воды. Также важно высыпаться и не пренебрегать сном. Вы на меня не смотрите, я в солярии не валяюсь, это у меня загар с лета еще не сошёл. Так-то я ещё та белоснежка.
— Ты родился в Беларуси, а после переехал в Москву. Помнишь ли ты свой первый день самостоятельной жизни в мегаполисе?
— Да, я родом из города Осиповичи, Могилевская область. И первое время в Москве помню очень отчетливо. У меня не было достаточно денег, я просто оплатил квартиру на две недели, а дальше начал что-то делать для того, чтобы заработать еще. Регистрировался на модельных сайтах, откуда меня начали приглашать на съемки. Новые друзья-модели водили меня по различным модельным агентствам. Это было очень захватывающе, ведь я не знал, что будет дальше. Но как видите, все было не зря.
— Давид, ты активно принимаешь участие и как модель. Скажи, есть ли отличия мужского и женского моделинга? Где конкуренция выше?
— Пока мне позволяет внешность, а лысина на затылке не устремилась совсем в зенит, буду сниматься. Кстати, постепенно выхожу на мировой уровень. Я полгода жил на Бали, а там достаточно развит моделинг, чему я был очень удивлен. Очень много иностранных брендов приезжают туда, чтобы делать контент. Соответственно и модельные агентства там тоже есть. Конкуренция выше у девушек, ведь их всегда больше. У парней как-то все попроще в этом плане, ведь нас меньше. Скоро в красную книгу будут заносить.
— В какой сфере ты все-таки хотел бы полностью реализоваться?
— Полностью реализоваться хотелось бы как минимум в двух направлениях, не люблю выбирать. Как актер — в первую очередь, а во вторую — как дизайнер одежды, чем я уже второй год плотно занимаюсь и практикую свои навыки. Наверное, это семейное. Ведь моя мать, Жанна Викторовна, работала швеей на производстве, а в свободное время шила что-то для меня. Это меня радовало и грело в зимние времена. Помню, как еще будучи шкетом, я был модником благодаря маминым золотым рукам.
— Остается ли у тебя время на личную жизнь? Какие девушки тебе нравятся?
— Время на личную жизнь всегда было и будет! Мне нравятся разные девушки, поэтому нет определенного типажа. Я привык выбирать не по «обложке», хотя и она зачастую влияет на мой выбор. В девушках мне нравится интеллект и душа, а если есть желание познать мир, то нам с ней однозначно по пути.
— Чего точно не терпишь в отношениях?
— В отношениях не терплю лжи и измен. Наверное, нужно быть очень глупым, чтобы изменить любимому человеку. Или слишком слабохарактерным, чтобы не сказать, что отношения угасли и пора расстаться, например. Пару раз мне доводилось наступать на подобные грабли, но надеюсь больше не попадусь.
— В каких проектах тебя можно будет скоро увидеть?
— Сериал «Министерство всего хорошего» — там я играю роль сотрудника ВОКАК. Есть ещё два проекта, где я предстаю в новом для себя амплуа. О них я подробнее расскажу в своих социальных сетях, но после окончания съемок. Обязательно следите за обновлениями!