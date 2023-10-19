Давид Ниамеди: «Не всегда внешность играет какую-то большую роль, важна и внутренняя составляющая»

Русский человек не пропадет нигде, даже за решеткой. Это упорно доказывает бизнесмен Виктор Гнида. Вместе со своим дворецким Адамом он всеми способами пытается вернуть свое состояние и привычную «красивую жизнь». 16 октября на ТНТ со вторым сезоном вернулся комедийный сериал «Бедный олигарх». В нем принял участие харизматичный и яркий актер Давид Ниамеди. Он рассказал о своем герое Сэме, поделился секретами идеальной мужской кожи и главных табу в отношениях.

— Давид, в одной из актерских визиток ты сказал, что хочешь сняться в комедии, но они обходят тебя стороной. Однако зрители ТНТ увидели сериал «Бедный олигарх» с твоим участием. Можно ли сказать, что твоя мечта сбылась? Как у тебя проходили пробы? — Несмотря на то что последняя визитка была записана ровно год назад, для того чтобы меня услышали, мне понадобилось время. Примерно так это и работает. Чтобы быть готовым к чему-то, нужно дать себе время на отработку каких-либо навыков, которые помогут запомниться режиссеру. Мне повезло, что я русскоговорящий темнокожий актер, но единственный белорус. Вероятно, по этой причине меня и позвали на пробы. Можно сказать, что моя мечта сбылась, но только наполовину, ведь мне хотелось бы все-таки главную комедийную роль. Я уверен, что к этому мы еще придем. Пробы прошли легко, потому что я особо не задумывался, пройду ли в этот сериал. Раньше мне это волнение только мешало. Когда я только начинал, пробы проходили сомнительно, потому что я очень волновался. Часто думал, а понравлюсь ли я режиссеру, понравилась ли моя игра, речь и т.д. Но все приходит с опытом. Мой совет актерам: начинающим и не только — никогда не волноваться и заранее не надеяться на то, что вас точно утвердят! И только тогда пробы пройдут идеально.

Бедный олигарх

— Твоего героя зовут Сэм. Опиши, какой это человек?

— Да, моего героя зовут Сэм и несмотря на то, что он темнокожий парень — он русский. Его посадили за то, что он занимался сексом на последнем ряду общественного транспорта. Для него это нормально, и, возможно, он даже не понимал, почему попал туда. В целом он достаточно спокойный персонаж, но ему важно, чтобы рядом находились его «соплеменники», в данном случае — заключенные с русским менталитетом.

— Продолжаешь ли ты с кем-то общение из партнеров по съемочной площадке?

— Да, мы общаемся с Димой Красиловым. Пересекались в тренажёрном зале с Кириллом Мелеховым. Еще узнал, что Максим Лагашкин — мой сосед. Он, как и я, живет на Патриарших прудах. Я начал все чаще и чаще замечать его. Мы как-то утром пересеклись с ним: я после пробежки, а он на машине ехал по своим делам.

— У тебя яркая и выразительная внешность. Помогало ли это тебе как-то по жизни?

— Безусловно, помогало, но в основном моей профессии. Знаете, не всегда внешность играет какую-то большую роль, важна и внутренняя составляющая. Важно уметь владеть речевым аппаратом, важно развиваться, нарабатывать опыт в том, чем ты занимаешься. Главное, не останавливаться в развитии, поскольку просто быть парнем с выразительной и яркой внешностью мало. Несомненно, на начальных этапах модельной и актерской карьеры это помогало. Однако чем дальше я иду, тем меньше обращаю внимание на свою внешность.

Бедный олигарх

— Давид, какие навыки важно иметь актеру, чтобы ему активно предлагали роли?

— Думаю, что одним из таких навыков для актера, является умение чувствовать и проживать состояние своего героя.

— Есть ли у тебя специальный уход за лицом? Дай рекомендацию, как парням ухаживать за собой?

— Уход и рекомендации достаточно простые. Меньше есть сладкого, заниматься спортом четыре раза в неделю. Принимать витамины и, конечно, пить больше чистой воды. Также важно высыпаться и не пренебрегать сном. Вы на меня не смотрите, я в солярии не валяюсь, это у меня загар с лета еще не сошёл. Так-то я ещё та белоснежка.

— Ты родился в Беларуси, а после переехал в Москву. Помнишь ли ты свой первый день самостоятельной жизни в мегаполисе?

— Да, я родом из города Осиповичи, Могилевская область. И первое время в Москве помню очень отчетливо. У меня не было достаточно денег, я просто оплатил квартиру на две недели, а дальше начал что-то делать для того, чтобы заработать еще. Регистрировался на модельных сайтах, откуда меня начали приглашать на съемки. Новые друзья-модели водили меня по различным модельным агентствам. Это было очень захватывающе, ведь я не знал, что будет дальше. Но как видите, все было не зря.

— Давид, ты активно принимаешь участие и как модель. Скажи, есть ли отличия мужского и женского моделинга? Где конкуренция выше?

— Пока мне позволяет внешность, а лысина на затылке не устремилась совсем в зенит, буду сниматься. Кстати, постепенно выхожу на мировой уровень. Я полгода жил на Бали, а там достаточно развит моделинг, чему я был очень удивлен. Очень много иностранных брендов приезжают туда, чтобы делать контент. Соответственно и модельные агентства там тоже есть. Конкуренция выше у девушек, ведь их всегда больше. У парней как-то все попроще в этом плане, ведь нас меньше. Скоро в красную книгу будут заносить.

Бедный олигарх

— В какой сфере ты все-таки хотел бы полностью реализоваться?

— Полностью реализоваться хотелось бы как минимум в двух направлениях, не люблю выбирать. Как актер — в первую очередь, а во вторую — как дизайнер одежды, чем я уже второй год плотно занимаюсь и практикую свои навыки. Наверное, это семейное. Ведь моя мать, Жанна Викторовна, работала швеей на производстве, а в свободное время шила что-то для меня. Это меня радовало и грело в зимние времена. Помню, как еще будучи шкетом, я был модником благодаря маминым золотым рукам.

— Остается ли у тебя время на личную жизнь? Какие девушки тебе нравятся?

— Время на личную жизнь всегда было и будет! Мне нравятся разные девушки, поэтому нет определенного типажа. Я привык выбирать не по «обложке», хотя и она зачастую влияет на мой выбор. В девушках мне нравится интеллект и душа, а если есть желание познать мир, то нам с ней однозначно по пути.

— Чего точно не терпишь в отношениях?

— В отношениях не терплю лжи и измен. Наверное, нужно быть очень глупым, чтобы изменить любимому человеку. Или слишком слабохарактерным, чтобы не сказать, что отношения угасли и пора расстаться, например. Пару раз мне доводилось наступать на подобные грабли, но надеюсь больше не попадусь.

— В каких проектах тебя можно будет скоро увидеть?

— Сериал «Министерство всего хорошего» — там я играю роль сотрудника ВОКАК. Есть ещё два проекта, где я предстаю в новом для себя амплуа. О них я подробнее расскажу в своих социальных сетях, но после окончания съемок. Обязательно следите за обновлениями!