Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола»

На этой неделе стриминги предлагают спасти детей от злых сил, выжить в страшном парке аттракционов, добиться места в высшем обществе и решить задачу трех тел.

27 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит Эмили Блант и авантюрные сюжеты.

Эмили Блант («Тихое место») блистает в тру-крайм-драме от режиссера последних частей «Гарри Поттера» Дэвида Йейтса. Актриса играет Лизу Дрейк, мать-одиночку, которая потеряла работу и вынуждена жить в гараже своей сестры. Случай сводит ее с продавцом фармацевтической компании (Крис Эванс). Он предлагает ей место, но вместе с морем работы и достатком она получает в нагрузку этические дилеммы, разрешить которые ей поможет только голос совести.

При написании сценария фильма Уэллс Тауэр вдохновлялся одноименной книгой Эвана Хьюджеса о фармацевтической компании в штате Флорида. Американская критика сообщает, что картина получилась увлекательной (некоторые даже сравнили ее темп повествования с «Волком с Уолл-стрит» Скорсезе), но ей не хватило оригинальности. Настоящим локомотивом фильма стала Эмили Блант. Ее игра критиков просто покорила.

Продавцы боли

27 октября, Peacock

Кому смотреть: тем, кто любит атмосферу неоновых огней и ночного парка аттракционов.

На фоне забастовки актеров в Голливуде в домашнем американском прокате рекордные суммы собирает фильм-концерт Тейлор Свифт и неожиданно выстреливают небольшие релизы. Так, например, хоррор «Пять ночей с Фредди» готовится показать отличный старт на уровне таких известных тайтлов, как «Хэллоуин заканчивается» и «Хэллоуин убивает», и это несмотря на одновременный релиз фильма как в кинотеатрах, так и на стриминге.

По сюжету, молодой человек устраивается охранником в развлекательный центр с парком аттракционов на ночные смены. Он становится свидетелем странного явления: после полуночи в парке начинают оживать роботизированные игрушки, свою месть они готовы обрушить на любого, кто окажется рядом в ночные часы. Главную роль в фильме сыграл Джош Хатчерсон («Голодные игры»). Картина основана на одноименной игровой франшизе и внешне напоминает сериал «Очень странные дела» или «Оно» Андреса Мускетти. Режиссером «Пяти ночей с Фредди» выступила Эмма Тамми, известная хоррором «Обитель страха».

Пять ночей с Фредди

29 октября, Max

Кому смотреть: тем, кому пришлось по душе «Аббатство Даунтон».

Историческая драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуса возвращается с новым сезоном. Переместившись из Великобритании в Америку, Феллоус рассказывает об эпохе перемен в американском обществе конца 19-го века. В Верхнем Ист-Сайде продолжается противостояние между представителями двух элит, старой и новой. Семья Расселов, принадлежащая к новому амбициозному типу людей, намерена взойти на вершину общества при помощи внушительного финансового достатка и социальных интриг. В новом сезоне Берта Рассел захочет встать во главе железнодорожной империи, так что ей придется пустить в ход всю свою хитрость.

Во втором сезоне вернется весь основной каст сериала. В числе актеров Кэрри Кун, Нейтон Лейн, Луиза Джейкобсон и другие. Среди новых лиц Лаура Бенанти («Без обид») и Роберт Шон Леонард («Доктор Хаус»). У первого сезона уже есть «Эмми» за работу художников-постановщиков, и второй сезон вряд ли опустит уже взятую планку.

Позолоченный век

Попутчики

29 октября, Showtime

Кому смотреть: тем, кого может заинтересовать исторический сеттинг и кто вместо политики выбирает любовь.

Мини-сериал «Попутчики» начинается в напряженную эпоху маккартизма в политических джунглях Вашингтона. Хокинс Фуллер, подающий надежды политик, мечтает о блестящей карьере и ради этого готов не только использовать по максимуму свою харизму, но и оставить в стороне любые привязанности. Однако встреча с Тимом Лавлином, перспективным выпускником колледжа, вносит в его планы изрядную долю хаоса. Их взаимоотношения развернутся на фоне четырех сложных исторических эпох.

Создателем сериала стал Рон Нисуонер, номинант «Оскара» за сценарий к фильму «Филадельфия» Джонатана Демме. Недавно он также написал сценарий к драме «Мой полицейский» с Гарри Стайлсом. Режиссером первых эпизодов выступил Даниэль Минахан, ветеран телевидения, в разное время работавший над «Игрой престолов», «Карточным домиком», «Дэдвудом» и другими популярными сериалами. Главные роли в «Попутчиках» сыграли Мэтт Бомер («Американские истории ужасов») и звезда «Бриджертонов» Джонатан Бэйли.

Попутчики

24 октября, в сети

Кому смотреть: тем, кто любит франшизу и хорроры про одержимость.

Первая часть новой запланированной трилогии идет по пятам культового фильма покойного Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола». Фридкин перед смертью, к слову, был идеей ребута, мягко говоря, недоволен и пригрозил, что после выхода фильма вселится в режиссера Дэвида Гордона Грина и превратит его жизнь в ад. Грину студия Universal предложила реанимировать франшизу после того, как он проделал это с киносериалом «Хэллоуин». Но если с фильмами про психопата Майкла Майерса все получилось, то новый «Изгоняющий дьявола», сообщают американские критики, не совсем удался.

Сюжет рассказывает о двух девочках, Анжеле и Кэтрин, которые по всем признакам одержимы дьяволом. Одинокий отец Виктор Филдинг оказывается один на один с абсолютным злом и решает обратиться за помощью к Крис Макнил, которая много лет назад оказалась в такой же ситуации. Макнил в новом фильме вновь спустя ровно пятьдесят лет после премьеры оригинального фильма сыграла Эллен Берстин.

Изгоняющий дьявола: Верующий

28 октября, Кинопоиск

Кому смотреть: фанатам серии книг.

Пока Netflix разрабатывает свою адаптацию популярной книжной трилогии Лю Цысиня «Память о прошлом Земли», прогремевшей на весь мир, на российских стримингах появляется китайская экранизация. Формально она вышла еще в начале года, но до широкого российского зрителя добралась не сразу.

Действие сериала разворачивается в 2007 году. Китайского эксперта, специализирующегося на изучении наноматериалов, просят помочь в раскрытии необычного дела. В научном сообществе один за другим ученые совершают самоубийства, и это как-то связано с миром популярной видеоигры. Эксперт выходит на таинственную организацию «Рубежи науки», которая имеет прямое отношение к смертям и торможению научного прогресса на Земле. Режиссером проекта выступил Леон Ян («Новоландия: Замок в небесах»). Фанаты книг высоко оценили масштаб продакшена и бережную попытку представить на экране сложный мир, придуманный Лю Цысинем.

Задача трех тел

26 октября, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто не имеет привычки сравнивать российские проекты с зарубежными.

Подростковая драма рассказывает о шести подростках, которые выпустились из школы и начинают взрослую жизнь. Их чувства обостряются, они сильно влюбляются, ищут впечатлений и не находят понимания у родителей. Однажды на вечеринке, где они вместе отдыхали, случается необъяснимая трагедия, и их жизнь меняется коренным образом. Каждый из них скрывает свои тайны о событиях той ночи.

Режиссером проекта стал актер Евгений Стычкин, уже успешно пробовавший свои силы в режиссуре сериалов «Контакт» и «Нулевой пациент». «Цикады», однако, его первая работа без коллег-сорежиссеров. В касте Григорий Верник, Екатерина Воронина, Виктория Толстоганова, Александр Паль, Елизавета Боярская и другие. Премьера первых серий шоу прошла на кинофестивале «Новый сезон». Критики, первыми познакомившиеся с сериалом, приняли его довольно тепло, отмечая увлекательное нелинейное повествование, однако указали, что сравнения с зарубежными подростковыми драмами «Цикады» вряд ли выдержат.

Цикады

24 октября, в сети

Кому смотреть: тем, кто следит за фестивальными новинками и любит триллеры.

Новый фильм Китти Грин, известной фем-триллером «Ассистентка», был показан на кинофестивале Теллурайда, где собрал восторженные отзывы прессы. В «Отеле «Ройал» Грин вновь снимает Джулию Гарднер («Озарк»). В центре сюжета две девушки, которые отправляются в Австралию на подработку. Там они устраиваются барменшами в один из отелей, но обычная работа оборачивается угрозой их безопасности и риском для здоровья, когда подруги понимают, что посетители склонны переходить границы.

Сценарий фильма вдохновлен документалкой о двух финских девушках, с которыми случилось несчастье в отеле Coolgardie. Критики писали, что «Отель «Ройал» сделан по принципу слоубернера и держит в напряжении вплоть до финала. Особенной похвалы удостоилась игра обеих актрис, Гарднер и Джессики Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы»).