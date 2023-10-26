В прокат выходит триллер «Дом-ловушка» о парне, ставшем жертвой общественного гнева

Сегодня, 26 октября, дистрибьюторская компания «Экспонента» выпускает в российский прокат триллер «Дом-ловушка» во главе со звездой «Сексуального просвещения» Чанилом Куларом. В картине затрагиваются такие проблемы, как онлайн-дезинформация и предвзятое отношение к членам этнических меньшинств.

В центре сюжета — проживающий в Англии выходец из Южной Азии по имени Харри (Кулар). Однажды он покидает Лондон, чтобы в загородном доме своих родителей присмотреть за собакой. Его отъезд совпадает по времени с террористическим актом, имеющим место на одной из станций метро. Вследствие ложного слуха, который по принципу снежного кома получает все большую огласку в сети, подозрение в организации теракта падает на Харри. Доходит до того, что разгневанные мстители узнают о его местоположении и осаждают его дом, собираясь устроить суд Линча. Беспомощный Харри срочно пытается доказать свою невиновность, прежде чем до него доберется разъяренная толпа.

Снял фильм режиссер Фил Барантини («Точка кипения»). Сценарий написали Барнеби Болтон и Джеймс Каммингс.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Дом-ловушка» сейчас имеет 100% одобрения критиков при 15 отзывах.