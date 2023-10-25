Вместо Тима Бёртона и Гарри Поттера: 5 аниме-сериалов на Хэллоуин

Самый жуткий день в году совсем скоро! Вы уже развесили паутину, расставили свечки в форме тыквы, выбрали, что будете смотреть 31 октября или предшествующие Хэллоуину выходные? Нет? Тогда мы готовы вам помочь с последней частью, а декором уж как-то сами займетесь. На этот раз предлагаем провести Хэллоуин за просмотром мистических, страшных и очень смешных аниме, история каждого запомнится надолго.

«Коллекция Дзюндзи Ито», 2018

Манга Дзюдзи Ито, как её адаптации, — просто MUST SEE для любого анимешника, особенно в октябрьский сезон. Мангака является самым популярных автором хорроров, а в «Коллекции», приуроченной к тридцатилетию его карьеры, представлены разные экранизации произведений мастера. Здесь и классика жанра японских ужасов, и черный юмор, и мистика, а также социальная драма, ощущающаяся своего рода ещё одной «страшилкой».

Сборник состоит из 14 эпизодов, первые из которых рассказывают о жизни сумасшедшего мальчика Соити, любящего ходить с гвоздями во рту и насылать разные ужасные проклятия мимо проходящим людям. В «Коллекции» также представлена адаптация «Девочки-слизня» про девушку с опухшим языком, который оказывается гиганстким и страшным слизнем. Анатология заканчивается сериями о красивой и роковой Томиэ, способной подчинить любого из мужчин. Убить её просто невозможно, потому что она всё равно придёт за своей жертвой в любом обличии.

«Коллекция Дзюндзи Ито»

«Фарс убитой нечисти», 2023

Хоррор – это не только про прямолинейное ощущение ужаса и страха, но также и про настроение, атмосферу и общий лор истории. Это может быть обычная драма, но в устрашающем и мистическом сеттинге. Как раз именно такой и является новинка прошлого аниме сезона «Фарс убитой нечисти» про демона Цугару Синъути, путешествующего по Европе с головой бессмертной девушки-детектива Ая Риндо. Тело последний было насильно отнято загадочным человеком с тростью, поэтому вместе с новым компаньоном она путешествует по разным странам в его поисках.

Их путь лежит через Францию и Англию, где они встречают семейку добрых, но всё равно кровожадных вампиров, Призрака Оперы, Джека Потрошителя, а в детективных делах им помогают сами Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Готическая атмосфера конца девятнадцатого века играет только в пользу мистике и таинственности сеттинга.

«Фарс убитой нечисти»

«Адский рай», 2023

Представьте красивую и яркую клумбу цветов, которую вы случайно увидели на прогулке. А если они растут на изуродованных трупах людей? Уже не так красиво и невинно, неправда ли? «Адский рай» повествует о непобедимом синоби Габимару, которого приговорили к смерти за все его преступления. Ради избежания фатальной участи он соглашается на сделку с палачом, отрубительницей голов голов Сагири Асаэмон из клана Ямада, и отправляется на таинственный остров в поисках эликсира бессмертия. Только вот место оказывается полным страшных и кровожадных растений, хтонических монстров и бесконечных смертей.

«Адский рай»

«Вампир умирает первым», 2021

Иногда все страшные, мистические и драматические истории надо разбавлять добрыми и абсурдными историями, поэтому, если вы устали от хорроров, то обратите внимание на безумную комедию «Вампир умирает первым». Отбросьте все знания о графе Дракуле и других известных вампирах, потому что главный герой аниме, Дралк, — нетипичный вурадалак из мифов и сказок. Он слишком неуклюжий, хилый и неумеющий за себя постоять. По слухам, Дралк заманивает в своё логово детей и пьёт их кровь, но на самом деле вампир от всех этих непрошенных гостей сам не может избавиться. Охотнику на упырей Рональду кажется это всё подозрительным, поэтому мужчина решает провести собственное расследование. В итоге он встречает доброго и неловкого Дралка, который и мухи не обидит. Так начинается их необычная дружба.

«Вампир умирает первым»

«Парад смерти», 2015

Куда люди отправляются после смерти? В загадочный бар, где их встречает сотрудники, судьи их прожитой жизни. Бармен Декин и его коллега Тиюки приветствуют умерших людей и предлагают провести несколько игр, которые помогут разрешить их дальнейшую судьбу. В конце обязательно станет известно, кому будет даровано воскрешение и путешествие обратно на Землю, а кто отправится навсегда в неизвестность. «Парад смерти» страшен как раз тем, что облачает все ужасы человеческих душ во время опасных игр, поэтому в итоге никто не заслуживает перерождения. Ведь, самыми главными монстрами являются исключительно люди.