В прокате стартует французская комедия «SuperКопы: Миссия «Бабушка»

В одной из сцен пародируется трюк Тома Круза из «Миссии: невыполнима», когда он взбирается на небоскреб Бурдж-Халиф в Дубае.

Сегодня, 26 октября, кинокомпания Global Film выпускает в российский прокат французскую комедию «SuperКопы: Миссия «Бабушка», который представляет собой пародию на шпионское кино, а также содержит отсылки на «Стражей Галактики», «Форсаж» и другие известные голливудские блокбастеры.

Главный герой — обыкновенный полицейский Райан, грезящий о получении работы во французской секретной службе. Райан не отличается особыми талантами, тогда как его бабуля является знаменитостью благодаря участию в популярном реалити-шоу. Когда она оказывается в плену у мексиканских гангстеров, Райан вместе со своими преданными друзьями берется за секретную миссию по спасению бабушки. Героям доведется побывать во Франции, Мексике и Абу-Даби. Райан надеется не только вызволить свою звездную бабулю, но и добиться продвижения по карьерной лестнице.

В основной актерский состав вошли члены известной во Франции комедийной группы «Фифи» в лице Тарека Будали, Филиппа Лашо и Жюльена Аррути. Компанию им составили Мари-Анн Шазель, Элоди Фонтан, Хосе Гарсия и другие. Будали также является автором сценария и режиссером.