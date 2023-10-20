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Киноафиша Новости Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»

Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»

20 октября 2023 14:13
Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»

Современная вариация «Много шума из ничего».

Студия Sony Pictures выпустила первый тизер-трейлер романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя», главные роли в котором исполнили звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и Гленн Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»). В американский прокат фильм выйдет 22 декабря.

«Кто угодно, кроме тебя» является вольным современным переосмыслением комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Официальное описание предстоящей картины гласит:

«Когда не переносящие друг друга на дух еще со времен колледжа парень и девушка встречаются вновь спустя годы после выпускного, чтобы вместе отправиться на свадьбу знакомых, они по личным причинам решают притвориться парой. Но эта ролевая игра приводит к тому, что они действительно влюбляются друг в друга».

В тизере, стоя на залитой солнцем палубе кораблика, героиня Суини предлагает Пауэллу изобразить пару. Тот отвечает, что им ни за что не удастся убедить окружающих, что это действительно так. Однако дальнейшая нарезка кадров и концовка ролика убеждают, что между персонажами зажглась искра.

Снял фильм режиссер Уилл Глак по сценарию, который он написал вместе с Иланой Уолперт. В актерский состав также вошли Дермот Малруни, Мишель Херд, Александра Шипп, Даррен Барнет, Брайан Браун, Рэйчел Гриффитс и другие.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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