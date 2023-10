15 самых страшных фильмов ужасов в истории кино

15. Психо / Psycho (1960)

Фильм рассказывает историю Марион Крейн, которая крадет 40 000 долларов и уезжает в другой город. Она останавливается в мотеле, где встречает Нормана Бейтса, младшего хозяина мотеля с материнским комплексом. Ночью Марион убивают в душе. Вскоре её сестра, Лайла, начинает расследование и выясняет жуткую историю семьи Бейтс. Оказывается, Норман одержим своей умершей матерью и убивает под её "влиянием".

14. Птицы / The Birds (1963)

Мелани Дэниелс отправляется в небольшой городок Бодега Бэй с подарком для юного сына своего нового знакомого. Но вскоре птицы начинают атаковать людей. Жители города пытаются защититься, но атаки становятся всё более жестокими и координированными. Птицы убивают нескольких жителей, и напряжение растёт. К концу фильма герои пытаются уехать из города, полного хаоса и паники.

13. Ребенок Розмари / Rosemary's Baby (1968)

Розмари и её муж Гай селятся в старинном доме в Нью-Йорке. Соседи кажутся очень странными. Вскоре Розмари беременеет после страшного сна, в котором ей снится, что её насилует демон. Она начинает подозревать, что соседи и даже её муж вовлечены в сатанинский культ. Когда дочь рождается, Розмари узнает, что её ребёнок — потомок Сатаны.

12. Техасская резня бензопилой / The Texas Chainsaw Massacre (1974)

Группа друзей отправляется в Техас, чтобы проверить семейный дом одной из них. На пути они сталкиваются с семьей каннибалов, во главе с маньяком с бензопилой. Один за другим друзья становятся жертвами ужасающих убийств. В конечном итоге, одна из девушек удается сбежать, но ужасы, которые она пережила, останутся с ней навсегда.

11. Челюсти / Jaws (1975)

В курортном городке начинают происходить атаки акулы на купающихся. Шериф Мартин Броди хочет закрыть пляж, но мэр отказывается, опасаясь потери туристов. В результате ещё несколько людей погибает. Броди, морской биолог и опытный рыбак, отправляются на охоту за акулой. После долгой и опасной битвы они убивают акулу, но понимают, что угроза все равно осталась.

10. Сияние / The Shining (1980)

Джек Торренс получает работу смотрителя в отеле, закрытом на зиму. Он приезжает туда со своей женой и сыном Дэнни, обладающим паранормальными способностями. Отель оказывается местом со зловещим прошлым. Джек постепенно теряет рассудок под влиянием духов отеля. Он пытается убить свою семью, вооруженный топором.

9. Полтергейст / Poltergeist (1982)

Семья Фрелинг переезжает в новый дом, который оказывается построен на индейском кладбище. Вскоре начинаются паранормальные явления: предметы двигаются сами по себе, в доме появляются призраки. Их младшая дочь, Кэрол Энн, начинает общаться с "друзьями" через телевизор и внезапно исчезает. Семья обращается за помощью к экзорцистам и ученым.

8. Кошмар на улице вязов / A Nightmare on Elm Street (1984)

Фредди Крюгер — убийца, которого сожгли злые жители. Теперь он возвращается во снах подростков и убивает их. Несколько друзей пытаются бороться с Фредди, но он уничтожает их одного за другим. Одна из девушек, Нэнси, решает противостоять ему. Она привлекает Фредди в реальный мир и сражается с ним там.

7. Молчание ягнят / The Silence of the Lambs (1991)

Кларисса Старлинг, молодой агент ФБР, отправляется к заключенному Ганнибалу Лектеру — каннибалу-убийце и психиатру, чтобы получить информацию о серийном убийце, известном как "Буффало Билл". Лектер соглашается помочь в обмен на личные подробности из жизни Клариссы. Она расследует дело и в итоге находит и убивает преступника. Ганнибал Лектер, тем временем, сбегает из тюрьмы.

6. Кэндимен / Candyman (1992)

Хелен Лайл — студентка, изучающая городские легенды, и сталкивается с рассказами о Кэндимене, духе убийцы с крючком вместо руки. Хелен решает провести своё исследование в районе, где, по слухам, обитает Кэндимен. Она вызывает его, произнеся его имя пять раз перед зеркалом, и становится свидетельницей ряда ужасающих событий и убийств.

5. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света / The Blair Witch Project (1999)

Три студента отправляются в леса Мэриленда, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр. Они снимают на камеру свои поиски, но вскоре теряются. С каждым днем ситуация становится все более мрачной: они находят странные символы из веток, слышат необъяснимые звуки ночью и сталкиваются с паранормальными явлениями. В итоге все трое пропадают, и найденная камера показывает их последние моменты.

4. Звонок / The Ring (2002)

Журналистка Рэйчел Келлер начинает расследование после смерти своей племянницы, которая якобы умерла после просмотра проклятой видеокассеты. Рэйчел находит эту кассету и смотрит её, после чего ей звонят и сообщают, что у неё осталось 7 дней. Она начинает искать информацию о девочке с видео — Самаре. В итоге она узнает, что Самара была убита своей матерью и теперь мстит через видеозапись.

3. Паранормальное явление / Paranormal Activity (2007)

Кэти и Мика, молодая пара, сталкиваются с паранормальной активностью в своем новом доме. Чтобы понять, что происходит, они начинают снимать на видео все, что происходит ночью. Постепенно активность становится все более агрессивной: двигаются предметы, открываются двери, слышны странные звуки.

2. Астрал / Insidious (2011)

Семья Ламберт переезжает в новый дом и обнаруживает, что их сын Далтон впал в кому без видимых причин. Паранормальные явления начинают происходить в доме, и они обращаются за помощью к экзорцисту. Он объясняет, что Далтон имеет способность путешествовать между мирами во сне и застрял в мире духов и демонов.

1. Реинкарнация / Hereditary (2018)

Семья Грэхэм сталкивается со странными событиями после смерти бабушки. Главная героиня Энни узнает, что ее мать была частью культа, который хотел вызвать демона. После серии ужасающих событий, включая смерть ее дочери и мужа, Энни понимает, что культ успешно призвал демона в тело ее сына Питера.