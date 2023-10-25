Влюбленные встречаются спустя много лет в трейлере фильма студии A24 «Прошлые жизни»

Прокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер романтической драмы от студии A24 «Прошлые жизни», повествующей о влюбленных друзьях, встретившихся спустя годы разлуки. Ведущие роли сыграли Грета Ли («Жизни матрешки») и Тео Ю («Решение уйти»), а режиссером и автором сценария выступила дебютантка Селин Сон.

В центре повествования — молодая кореянка Нора (Ли) и ее друг Хэ-сон (Ю). Они познакомились еще в детстве. У них возникли особые чувства друг к другу, однако связь прервалась, когда девушке пришлось переехать с семьей из родного города. Спустя годы она стала писательницей, вышла замуж за порядочного американца Артура (Джон Магаро) и теперь проживает в Нью-Йорке. Спокойный жизненный уклад Норы переворачивается с ног на голову после неожиданного сообщения в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. В дальнейшем Норе и Хэ-сону предстоит провести вместе неделю, чтобы окончательно решить, кто они друг для друга.

Мировая премьера фильма состоялась еще зимой в рамках кинофестиваля «Сандэнс», после чего лента прошла через множество международных киносмотров, где ее всячески хвалили. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет впечатляющие 98%. Большинство зарубежных обозревателей называют «Прошлые жизни» одной из главных картин этого года и прочат ей номинации на премию «Оскар». Российский релиз намечен на 7 марта 2024 года.