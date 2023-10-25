Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Влюбленные встречаются спустя много лет в трейлере фильма студии A24 «Прошлые жизни»

Влюбленные встречаются спустя много лет в трейлере фильма студии A24 «Прошлые жизни»

25 октября 2023 13:26
Влюбленные встречаются спустя много лет в трейлере фильма студии A24 «Прошлые жизни»

Картина входит в число возможных претендентов на «Оскар».

Прокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер романтической драмы от студии A24 «Прошлые жизни», повествующей о влюбленных друзьях, встретившихся спустя годы разлуки. Ведущие роли сыграли Грета Ли («Жизни матрешки») и Тео Ю («Решение уйти»), а режиссером и автором сценария выступила дебютантка Селин Сон.

В центре повествования — молодая кореянка Нора (Ли) и ее друг Хэ-сон (Ю). Они познакомились еще в детстве. У них возникли особые чувства друг к другу, однако связь прервалась, когда девушке пришлось переехать с семьей из родного города. Спустя годы она стала писательницей, вышла замуж за порядочного американца Артура (Джон Магаро) и теперь проживает в Нью-Йорке. Спокойный жизненный уклад Норы переворачивается с ног на голову после неожиданного сообщения в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. В дальнейшем Норе и Хэ-сону предстоит провести вместе неделю, чтобы окончательно решить, кто они друг для друга.

Мировая премьера фильма состоялась еще зимой в рамках кинофестиваля «Сандэнс», после чего лента прошла через множество международных киносмотров, где ее всячески хвалили. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет впечатляющие 98%. Большинство зарубежных обозревателей называют «Прошлые жизни» одной из главных картин этого года и прочат ей номинации на премию «Оскар». Российский релиз намечен на 7 марта 2024 года.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола» Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола» Читать далее 27 октября 2023
Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные» Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные» Читать далее 26 октября 2023
Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск» Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск» Читать далее 27 октября 2023
Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма» Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма» Читать далее 27 октября 2023
Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща» Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща» Читать далее 26 октября 2023
Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики» Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики» Читать далее 27 октября 2023
Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Читать далее 27 октября 2023
В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» Читать далее 27 октября 2023
Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы» Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы» Читать далее 27 октября 2023
Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света» Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света» Читать далее 27 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше