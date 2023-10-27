Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер первой части шестого и заключительного сезона сериала «Корона». Первые четыре эпизода финального сезона выйдут 16 ноября. В них будет показан роман между принцессой Дианой и Доди Аль-Файедом до трагичной автокатастрофы, унесшей жизнь леди Ди.

Вторая часть шестого сезона будет состоять из шести эпизодов, премьера которых состоится 14 декабря. В этих сериях акцент сместится на королеву Елизавету II и принца Чарльза. Значительная часть экранного времени также будет посвящена принцу Уильяму и принцу Гарри, которые берутся за свои королевские обязанности из-за преждевременной смерти своей матери.

В трейлере сделан явный намек на то, что шумиха в СМИ вокруг Дианы стала одной из причин погубившей ее автокатастрофы.

Создатель серила Питер Морган в недавнем интервью Variety прокомментировал информацию, что в финальном сезоне появится призрак Дианы:

«Я никогда не думал об этом как о «призраке» Дианы в традиционном смысле. Она продолжала явственно жить в умах и памяти тех, кто ее знал. Диана была уникальной. Полагаю, именно это вдохновило меня подыскать уникальный способ ее репрезентации. Она заслужила особого обращения с точки зрения повествования».

В том же интервью Морган сказал, что у него есть идея для создания приквела «Короны». По его словам, такой проект возможен в неопределенном будущем, если обстоятельства сложатся благоприятным образом.