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Киноафиша Новости Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»

Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»

14 октября 2023 10:03
Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»

Сага длиной в несколько десятков лет.

Вчера в ходе фестиваля Comic Con в Нью-Йорке стрим-сервис Apple TV+ представил новый трейлер масштабного сериала «Монарх»: Наследие монстров», который является частью киновселенной студии Legendary о Годзилле, Кинг Конге и других титанах. Официальный синопсис шоу гласит:

«Действие «Монарха: Наследие монстров» развернется после ожесточенной битвы между Годзиллой и титанами, которая повергла Сан-Франциско в руины, и раскрытия шокирующего факта, что монстры реальны. В центре сюжета — сестра и брат, которые решают пойти по стопам своего отца, чтобы раскрыть связь своей семьи с секретной организацией «Монарх». Расследование приводят их в мир монстров. Углубившись в эту кроличью нору, они знакомятся с офицером Ли Шоу (его в разных возрастах сыграли Курт Рассел и Уайатт Рассел), чья сюжетная арка разворачивается в 1950-х годах и полвека спустя, когда «Монарху» угрожает то, что знает Шоу. Драматическая сага, охватывающая три поколения, расскажет о погребенных тайнах и о том, как эпические и потрясающие события отражаются на наших жизнях».

В основном актерском составе также задействованы Анна Саваи, Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ, Мари Ямамото, Андерс Холм, Джо Типпетт и Элиза Ласовски.

Первые две серии «Монарха»: Наследие монстров» выйдут на стриминге 17 ноября. Премьера финальной серии состоится 12 января.

Фото: Apple TV+
Елена Королева
Елена Королева
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