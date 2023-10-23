Продюсеры «Джеймса Бонда» еще не приступали к перезапуску франшизы

Несмотря на многочисленные слухи по поводу перезагрузки франшизы про Джеймса Бонда, никакая работа над следующим фильмом пока что не ведется. Об этом в недавнем разговоре с The Guardian сообщила продюсер киносерии об агенте 007 Барбара Брокколи. Она заявила, что впереди очень трудоемкий процесс по переизобретению героя для очередного цикла картин.

По мнению Брокколи, каждый новый перезапуск отражает современную реальность, поэтому киносага про агента с лицензией на убийство всегда актуальна и существует вне времени:

«Я сразу вспоминаю «Золотой глаз», когда все твердили, что Холодная война закончилась, стена рухнула, Бонд мертв и не нужен людям, потому больше нет злодеев. Как же все ошибались <…> Дэниэл Крэйг подарил нам возможность проникнуть в эмоциональную суть персонажа. Кроме того, в тот период мир был готов к новому подходу. Мы хотели показать Бонда XXI века».

Также Брокколи отметила, что никаких планов на телевизионные спин-оффы бондианы у нее нет. Выкупивший студию MGM медиагигант Amazon в ноябре запускает реалити-шоу с Брайаном Коксом «007: Дорога к миллиону», но как-либо дальше в этом направлении развивать серию продюсер не намерена. У нее банально нет времени, потому что работа над блокбастерами отнимает слишком много ресурсов. К тому же, ей интересен исключительно кинотеатральный формат.

В числе режиссеров, которые, по слухам, рассматриваются в кресло постановщика перезапуска, ранее упоминались Кристофер Нолан («Оппенгеймер») и Мэттью Вон (франшиза «Kingsman»). Фаворитом на титульную роль инсайдеры уже несколько месяцев называют Аарона Тейлора-Джонсона. Последний ранее сотрудничал как с Ноланом («Довод»), так и с Воном («Пипец», «King’s Man: Начало»).