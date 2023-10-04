Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла»

Студия A24 выпустила полноценный трейлер предстоящего биографического фильма Софии Копполы «Присцилла». Картина основана на мемуарах Присциллы Пресли «Элвис и я», опубликованных в 1985 году. В этой книге подробно описаны личные отношения Элвиса Пресли с его женой: от их первой встрече в немецком городе Бад Наухайм в 1959 году до их свадьбы в Лас-Вегасе в 1967 году и рождения их дочери Лизы Мари. Все эти события отражены в новом проморолике. Также в трейлере показаны некоторые памятные моменты из совместной жизни Присциллы и Элвиса, а также их развод.

Заглавную роль в картине сыграла 26-летняя Кейли Спейни, тогда как Элвиса воплотил Джейкоб Элорди. Как следует из названия, события в предстоящем фильме показаны с точки зрения Присциллы, в отличие от вышедшего в прошлом году музыкального блокбастера База Лурмана «Элвис», который получил восемь номинаций на «Оскар».

Мировая премьера «Присциллы» состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале, где Спейни была награждена «Кубком Вольпи за лучшую женскую роль». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма сейчас составляет 95% на основе 37 рецензий.

Дата выхода «Присциллы» в России пока не анонсирована. В США фильм выйдет 3 ноября.