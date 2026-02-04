«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?

Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»

Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки

HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал

Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть