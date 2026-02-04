Отзывы о фильме
Аделина Шайхайдарова 4 февраля 2026, 17:18
Надеюсь, что фильм будет доступен для просмотра не только в кинотеатрах, но и во всех социальных сетях.
Аделина Шайхайдарова 2 февраля 2026, 14:08
Этот фильм мне очень нравится.
Получеловек-полупума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку – дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и тех опасностях, с которыми Карагу и его друзьям – веселой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону предстоит столкнуться.
|2 апреля 2026
|Россия
|Капелла Фильм