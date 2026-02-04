Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дети леса 2
Дети леса 2

Woodwalkers 2 6+
О фильме

Получеловек-полупума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку – дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и тех опасностях, с которыми Карагу и его друзьям – веселой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону предстоит столкнуться.

Страна Австрия / Бельгия / Германия / Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Россия Капелла Фильм
Сборы в мире $2 934 540
Производство Blue Eyes Fiction, StudioCanal Film
Другие названия
Woodwalkers 2, Zmiennokształtni 2
Режиссер
Свен Унтервальдт мл.
Свен Унтервальдт мл.
В ролях
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Мартина Гедек
Мартина Гедек
Лукас Грегорович
Рейтинг фильма

5.5
15 голосов
5.5 IMDb
