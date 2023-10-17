В России пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино

Посмотреть кино можно будет бесплатно и без регистрации. Фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами.

С 1 по 15 ноября в России в онлайн-формате состоится Фестиваль стран Европейского союза, в программу которого войдут примечательные зарубежные картины последних нескольких лет. Мероприятие пройдет в честь дня ЕС, который отмечается 1 ноября. Этот фестиваль проходит в России уже на протяжении более пятнадцати лет. Организацией занимается Представительство ЕС в России. Слоган смотра 2023 года гласит: «Кино объединяет!»

Посол ЕС в России Ролан Галараг отметил, что в нынешних реалиях необычайно важно находить точки соприкосновения для достижения взаимопонимания, тогда как разнообразное кино является отличным проводником в контексте продвижения универсальных человеческих ценностей.

В этом году в программу смотра вошел 21 фильм из Франции, Германии, Испании, Бельгии, Италии, Чехии и других европейских стран, а также две картины, произведенные совместными усилиями российских и европейских компаний. Зрителей ждет не только игровое кино, но также документалистика и анимация. Ниже представлен полный список.

Комедии:

«Легкая жизнь» (Италия, реж. Орсо и Питер Миякава)

«Аврора» (Финляндия, реж. Мийя Терво)

«Мисс Виборг» (Дания/Аргентина, реж. Марианна Блихер)

Социальные драмы:

«И придет огонь» (Испания/Франция/Люксембург, реж. Оливер Лаше

«Олег» (Латвия/Литва/Бельгия/Франция, реж. Юрис Курсиетис)

«Слуги» (Словакия/Румыния/Чехия/Ирландия, реж. Иван Остроховский)

История против личности:

«Детство Имада» (документальный)

«Товарищ ребенок» (Эстония, реж. Моника Сийметс)

«Уроки фарси» (Россия/Германия/Беларусь, реж. Вадим Перельман)

«Стефан Цвейг: Прощание с Европой» (Австрия/Германия/Франция, реж. Мария Шрадер)

«Земля в тени» (Чехия/Словакия, реж. Богдан Слама)

«Митра» (Нидерланды, Кавех Модири)

Фильмы о поисках своего места в мире:

«Демоны моего дедушки» (анимация из Португалии, реж. Нуно Беато)

«Рамона» (Испания, реж. Антреа Баньи)

«Плохие стихи» (Венгрия, реж. Габор Рейш)

«Акаса, мой дом» (Румыния/Германия, документальный, реж. Раду Чорничук)

Кино как путешествие:

«Китобой» (Россия/Польша/Бельгия, реж. Филипп Юрьев)

«Король бельгийцев» (Бельгия/Нидерланды/Болгария, реж. Петер Бросенс и Джессика Хоуп Вудворт)

Кино о любви и семье:

«Сан-Ремо» (Словения/Италия, реж. Мирослав Мандич)

«Бегунья» (Литва/Чехия, реж. Андрюс Блажявичюс)

«Пауза» (Кипр/Греция, реж. Тоня Мишиали)

Картины фестиваля доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре COOLPLAY. Дополнительная информация — на официальном сайте мероприятия.