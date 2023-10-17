Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В России пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино

В России пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино

17 октября 2023 13:01
В России пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино

Посмотреть кино можно будет бесплатно и без регистрации. Фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами.

С 1 по 15 ноября в России в онлайн-формате состоится Фестиваль стран Европейского союза, в программу которого войдут примечательные зарубежные картины последних нескольких лет. Мероприятие пройдет в честь дня ЕС, который отмечается 1 ноября. Этот фестиваль проходит в России уже на протяжении более пятнадцати лет. Организацией занимается Представительство ЕС в России. Слоган смотра 2023 года гласит: «Кино объединяет!»

Посол ЕС в России Ролан Галараг отметил, что в нынешних реалиях необычайно важно находить точки соприкосновения для достижения взаимопонимания, тогда как разнообразное кино является отличным проводником в контексте продвижения универсальных человеческих ценностей.

В этом году в программу смотра вошел 21 фильм из Франции, Германии, Испании, Бельгии, Италии, Чехии и других европейских стран, а также две картины, произведенные совместными усилиями российских и европейских компаний. Зрителей ждет не только игровое кино, но также документалистика и анимация. Ниже представлен полный список.

Комедии:

  • «Легкая жизнь» (Италия, реж. Орсо и Питер Миякава)
  • «Аврора» (Финляндия, реж. Мийя Терво)
  • «Мисс Виборг» (Дания/Аргентина, реж. Марианна Блихер)

Социальные драмы:

  • «И придет огонь» (Испания/Франция/Люксембург, реж. Оливер Лаше
  • «Олег» (Латвия/Литва/Бельгия/Франция, реж. Юрис Курсиетис)
  • «Слуги» (Словакия/Румыния/Чехия/Ирландия, реж. Иван Остроховский)

История против личности:

  • «Детство Имада» (документальный)
  • «Товарищ ребенок» (Эстония, реж. Моника Сийметс)
  • «Уроки фарси» (Россия/Германия/Беларусь, реж. Вадим Перельман)
  • «Стефан Цвейг: Прощание с Европой» (Австрия/Германия/Франция, реж. Мария Шрадер)
  • «Земля в тени» (Чехия/Словакия, реж. Богдан Слама)
  • «Митра» (Нидерланды, Кавех Модири)

Фильмы о поисках своего места в мире:

  • «Демоны моего дедушки» (анимация из Португалии, реж. Нуно Беато)
  • «Рамона» (Испания, реж. Антреа Баньи)
  • «Плохие стихи» (Венгрия, реж. Габор Рейш)
  • «Акаса, мой дом» (Румыния/Германия, документальный, реж. Раду Чорничук)

Кино как путешествие:

  • «Китобой» (Россия/Польша/Бельгия, реж. Филипп Юрьев)
  • «Король бельгийцев» (Бельгия/Нидерланды/Болгария, реж. Петер Бросенс и Джессика Хоуп Вудворт)

Кино о любви и семье:

  • «Сан-Ремо» (Словения/Италия, реж. Мирослав Мандич)
  • «Бегунья» (Литва/Чехия, реж. Андрюс Блажявичюс)
  • «Пауза» (Кипр/Греция, реж. Тоня Мишиали)

Картины фестиваля доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре COOLPLAY. Дополнительная информация — на официальном сайте мероприятия.

Фото: vk.com/eufilmfest
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен? Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен? Читать далее 16 октября 2023
Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Читать далее 17 октября 2023
Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки» Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки» Читать далее 17 октября 2023
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»? Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»? Читать далее 17 октября 2023
Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Читать далее 14 октября 2023
Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Читать далее 17 октября 2023
7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить 7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить Читать далее 17 октября 2023
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех» Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех» Читать далее 17 октября 2023
Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu Читать далее 15 октября 2023
Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2» Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2» Читать далее 17 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше