В России пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино
Посмотреть кино можно будет бесплатно и без регистрации. Фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами.
С 1 по 15 ноября в России в онлайн-формате состоится Фестиваль стран Европейского союза, в программу которого войдут примечательные зарубежные картины последних нескольких лет. Мероприятие пройдет в честь дня ЕС, который отмечается 1 ноября. Этот фестиваль проходит в России уже на протяжении более пятнадцати лет. Организацией занимается Представительство ЕС в России. Слоган смотра 2023 года гласит: «Кино объединяет!»
Посол ЕС в России Ролан Галараг отметил, что в нынешних реалиях необычайно важно находить точки соприкосновения для достижения взаимопонимания, тогда как разнообразное кино является отличным проводником в контексте продвижения универсальных человеческих ценностей.
В этом году в программу смотра вошел 21 фильм из Франции, Германии, Испании, Бельгии, Италии, Чехии и других европейских стран, а также две картины, произведенные совместными усилиями российских и европейских компаний. Зрителей ждет не только игровое кино, но также документалистика и анимация. Ниже представлен полный список.
Комедии:
- «Легкая жизнь» (Италия, реж. Орсо и Питер Миякава)
- «Аврора» (Финляндия, реж. Мийя Терво)
- «Мисс Виборг» (Дания/Аргентина, реж. Марианна Блихер)
Социальные драмы:
- «И придет огонь» (Испания/Франция/Люксембург, реж. Оливер Лаше
- «Олег» (Латвия/Литва/Бельгия/Франция, реж. Юрис Курсиетис)
- «Слуги» (Словакия/Румыния/Чехия/Ирландия, реж. Иван Остроховский)
История против личности:
- «Детство Имада» (документальный)
- «Товарищ ребенок» (Эстония, реж. Моника Сийметс)
- «Уроки фарси» (Россия/Германия/Беларусь, реж. Вадим Перельман)
- «Стефан Цвейг: Прощание с Европой» (Австрия/Германия/Франция, реж. Мария Шрадер)
- «Земля в тени» (Чехия/Словакия, реж. Богдан Слама)
- «Митра» (Нидерланды, Кавех Модири)
Фильмы о поисках своего места в мире:
- «Демоны моего дедушки» (анимация из Португалии, реж. Нуно Беато)
- «Рамона» (Испания, реж. Антреа Баньи)
- «Плохие стихи» (Венгрия, реж. Габор Рейш)
- «Акаса, мой дом» (Румыния/Германия, документальный, реж. Раду Чорничук)
Кино как путешествие:
- «Китобой» (Россия/Польша/Бельгия, реж. Филипп Юрьев)
- «Король бельгийцев» (Бельгия/Нидерланды/Болгария, реж. Петер Бросенс и Джессика Хоуп Вудворт)
Кино о любви и семье:
- «Сан-Ремо» (Словения/Италия, реж. Мирослав Мандич)
- «Бегунья» (Литва/Чехия, реж. Андрюс Блажявичюс)
- «Пауза» (Кипр/Греция, реж. Тоня Мишиали)
Картины фестиваля доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре COOLPLAY. Дополнительная информация — на официальном сайте мероприятия.