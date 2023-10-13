Девочка насылает порчу на Эмму Стоун и ее мужа в трейлере сериала «Проклятие»

В сети появился полноценный трейлер многосерийной черной комедии A24 «Проклятие», в которой затрагиваются проблемы морали, этики и классового неравенства. Ведущие роли в сериале сыграли обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), а также Нэйтан Филдер («Репетиция») и Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).

В центре сюжета — Уитни (Стоун) и Ашер (Филдер), успешная молодая пара, работающая на телешоу по благоустройству проблемного жилья. Под надзором странного телепродюсера Дага Шектера (Сэфди) они перестраивают бюджетные дома в современные экологически чистые сооружения. После свадьбы Уитни и Ашер пытаются завести ребенка, но у них не получается. В дальнейшем их жизнь и карьера начинают рушиться после одного странного случая. Во время съемок очередного выпуска на Ашера насылает порчу маленькая обиженная девочка, из-за того, что он забирает у нее деньги, которые сам же ей дал. После этого инцидента супруги попадают в череду неудач.

Филдер также выступает режиссером проекта и соавтором сценария вместе с Сэфди. В продюсерскую группу наряду с ними входят Стоун, Дэйв МакКери и Джош Сэфди. В остальном актерском составе задействованы Саманта Эшли, Баркхад Абди, Алекс Понси, Корбин Бернсен и Констанс Шульман.

Мировая премьера «Проклятия» состоится сегодня в рамках 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля, а трансляции на сервисе Paramount+ начнутся с 10 ноября (на канале Showtime — с 12 ноября).