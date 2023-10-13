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В прокате стартовала анимация «Смешарики снимают кино»

13 октября 2023 13:41
В прокате стартовала анимация «Смешарики снимают кино»

Полнометражный мультик о всеми любимых героях Ромашковой долины, которая наверняка заинтересует не только детей, но и взрослых.

Вчера, 12 октября, компания «НМГ Кинопрокат» выпустила на экраны кинотеатров киноальманах о персонажах знаменитой франшизы «Смешарики». Проект изобилует многочисленными отсылками к шедеврам мейнстримного кинематографа, в числе которых «Звездные войны», «Властелин колец» и фильмы о Джеймсе Бонде.

Киноальманах «Смешарики снимают кино» состоит из четырех новелл, принадлежащих к разным жанрам. По сюжету Крош, Нюша, Бараш, Лосяш, Копатыч и другие решают попробовать свои силы в создании шедевров кинематографа. Они снимут боевик, фэнтези, фантастику и даже немую комедию. В историях будут задействованы сказочные персонажи, пророчества, вселенское зло, роботы-дроиды и другие узнаваемые атрибуты. Известны названия новелл: «Быдыдыщ и труляля», «Героические хроники героев», «Главный герой» и «Звездная принцесса».

По словам генерального продюсер ГК «Рики» Юлии Николевой, для юных зрителей этот мультфильм станет способом познакомиться с мировым кинематографом.

Режиссерами киноальманаха «Смешарики снимают кино» стали Денис Чернов, Светлана Мардаголимова и Дмитрий Яковенко. В команду сценаристов вошли Джангир Сулейманов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко, Алексей Лебедев и Денис Чернов. Компанию им составил известный писатель Сергей Лукьяненко, являющийся автором идеи «Звездной принцессы» и давним поклонником «Смешариков».

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Елена Королева
Елена Королева
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