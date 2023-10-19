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Киноафиша Новости В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

19 октября 2023 15:32
В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

Переосмысление былин об Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце.

Онлайн-кинотеатр START объявил, что в Москве подошли к концу съемки красочного многосерийного фэнтези «Молот ведьм». Также были опубликованы первые кадры, дающие представление об атмосфере предстоящего шоу. Премьера намечена на следующий год, точная дата пока не установлена.

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

События развернутся в живописном городке Калязин, который внешне мало чем отличается от других подобных населенных пунктов. При этом именно здесь располагается тайное учреждение, где изучается магия. Однажды могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий, сбегает из института, обуреваемая желанием отомстить за время, проведенное в заточении. Прибегнув к своим чарам, она делает так, что Калязин оказывается изолирован от остального мира. Затем она принимается превращать местных жителей в сказочных существ. Остановить злодейку берется Алексей Попов (Вадим Соснин), компанию которому составляют кузнец Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и айтишник Илья Муромцев (Антон Батырев). Так разгорается борьба за будущее.

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»

Сценарий написал плодовитый фантаст Олег Дивов. Автором идеи и главным продюсером выступает один из основателей START Алексей Троцюк. Основной актерский состав дополнили Алина Воскресенская, Лиза Юрьева и певица Люся Чеботина. Постановкой занимается Евгений Бедарев.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Елена Королева
Елена Королева
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