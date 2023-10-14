Призрак Гарик Харламов знакомится с новой семьей в трейлере мультика «Кентервильское привидение»
Также в голосовой актерский состав экранизации сказки Оскара Уайлда вошла блогер Милана Некрасова.
Кинопрокатная компания Ten Letters выпустила дублированный трейлер британской анимационной ленты «Кентервильское привидение», являющейся экранизацией одноименной сказки Оскара Уайлда. Российская премьера мультфильма намечена на 7 декабря.
В центре сюжета — семья Отисов, переехавшая жить в старинный английский особняк. Вскоре они обнаруживают, что в их новом доме уже три сотни лет проживает неспокойный дух мистера Саймона — прошлого владельца поместья. На протяжении всего этого времени призрак охранял свои имения и прогонял новых жильцов, однако с Отисами все пошло по совершенно другому сценарию. Члены семьи, в особенности их юная дочка Вирджиния, абсолютно не боятся Саймона. Более того, они всячески стараются помочь снять с него старинное проклятие, из-за которого он застрял между мирами.
Главной отличительной чертой картины для отечественных зрителей является то, что в российской локализации главным героям свои голоса подарили комик Гарик Харламов, 14-летняя видеоблогер Милана Некрасова и комедийная актриса Марина Федункив. В оригинале героев озвучили Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и Эмили Кэри («Дом Дракона»). Также в оригинальный актерсеий состав вошли Хью Лори, Фредди Хаймор, Имелда Стонтон, Тоби Джонс, Мира Сайал и Дэвид Хэрвуд. Режиссерами выступили дебютант Ким Бердон и сценарист «Изумительного Мориса» Роберт Чандлер.