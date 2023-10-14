Призрак Гарик Харламов знакомится с новой семьей в трейлере мультика «Кентервильское привидение»

Кинопрокатная компания Ten Letters выпустила дублированный трейлер британской анимационной ленты «Кентервильское привидение», являющейся экранизацией одноименной сказки Оскара Уайлда. Российская премьера мультфильма намечена на 7 декабря.

В центре сюжета — семья Отисов, переехавшая жить в старинный английский особняк. Вскоре они обнаруживают, что в их новом доме уже три сотни лет проживает неспокойный дух мистера Саймона — прошлого владельца поместья. На протяжении всего этого времени призрак охранял свои имения и прогонял новых жильцов, однако с Отисами все пошло по совершенно другому сценарию. Члены семьи, в особенности их юная дочка Вирджиния, абсолютно не боятся Саймона. Более того, они всячески стараются помочь снять с него старинное проклятие, из-за которого он застрял между мирами.

Главной отличительной чертой картины для отечественных зрителей является то, что в российской локализации главным героям свои голоса подарили комик Гарик Харламов, 14-летняя видеоблогер Милана Некрасова и комедийная актриса Марина Федункив. В оригинале героев озвучили Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и Эмили Кэри («Дом Дракона»). Также в оригинальный актерсеий состав вошли Хью Лори, Фредди Хаймор, Имелда Стонтон, Тоби Джонс, Мира Сайал и Дэвид Хэрвуд. Режиссерами выступили дебютант Ким Бердон и сценарист «Изумительного Мориса» Роберт Чандлер.