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Киноафиша Новости Леонид Якубович ставит мюзикл в трейлере комедии «Честный развод. Бенефис»

Леонид Якубович ставит мюзикл в трейлере комедии «Честный развод. Бенефис»

3 октября 2023 15:25
Леонид Якубович ставит мюзикл в трейлере комедии «Честный развод. Бенефис»

Для знаменитого артиста это первая крупная роль в кино.

Кинокомпания «Каропрокат» представила трейлер авантюрной комедии «Честный развод. Бенефис», которая является третьей частью франшизы «Честный развод». Помимо Александра Робака и Агаты Муцениеце, которые сыграли главные роли в двух предыдущих фильмах, в третьем в качестве ведущей звезды к ним присоединился народный артист России и популярный телеведущий Леонид Якубович.

После событий предыдущих фильмов Милана (Муцениеце) и Гена (Робак), как кажется, добились всего, чего хотели: они реализовали свои творческие амбиции, у них есть дом и ребенок. Однако Милана чувствует, что ее музыкальный успех является производным от эстрадной популярности мужа. Однажды после очередного выступления к Милане в гримерку приходит ее отец Альберт Плехов (Якубович), пропавший из ее жизни три десятка лет назад.

Альберт — эксцентричный шоумен, который уже много лет мечтает поставить на сцене мюзикл собственного сочинения «Алый цветок». Он обдумал каждую деталь этого проекта, но ему не хватает лишь одного — денег. Пытаясь найти финансирование, герой Якубовича связался с опасными людьми и оказывается у них в долгу. Последней надеждой Альберта становятся дочь и ее муж.

Режиссером фильма Евгений Корчагин, ранее работавший над сериалом «Просто Михалыч».

«Честный развод. Бенефис» выйдет в прокат 14 декабря.

Фото: «Каропрокат»
Елена Королева
Елена Королева
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