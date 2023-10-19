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Киноафиша Новости Режиссер Барри Левинсон готовит триллер с Аль Пачино и Шайей ЛаБафом

Режиссер Барри Левинсон готовит триллер с Аль Пачино и Шайей ЛаБафом

19 октября 2023 11:35
Режиссер Барри Левинсон готовит триллер с Аль Пачино и Шайей ЛаБафом

Фильм о гангстере, который убил Джона Кеннеди.

Как сообщает Deadline, отмеченный «Оскаром» за фильм «Человек дождя» режиссер Барри Левинсон снимет драму «Убийство» (Assassination). Сценарий написал двукратный номинант на «Оскар» и лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет («На грани», «Вердикт»). Изначально режиссерское кресло проекта должен был занять сам Мэмет.

Картина расскажет об одиозном гангстере из Чикаго по имени Сэм Джанкана, который стал организатором убийства президента США Джона Ф. Кеннеди. Таким образом бандит решил отомстить Кеннеди за то, что тот попытался положить конец организованной преступности после того, как мафия помогла ему перебраться в Белый дом.

К проекту прикреплены Шайа ЛаБаф и Аль Пачино, который воплотит криминального авторитета по имени Тони Аккардо. В продюсерскую команду вошли Кори Лардж, Джейсон Соснофф и Николас Целоцци, который является внучатым племянником Джанканы. Функции исполнительных продюсеров исполняют Джон Бернэм и Джордан Нотт.

Ранее Левинсон уже дважды сотрудничал с Мэметом, сняв по его сценарию комедию «Плутовство» (1997) и выступив исполнительным продюсером его фильма c Пачино «Фил Спектор» (2012). Пачино же сыграл в трех картинах, поставленных Левинсоном: «Патерно» (2018), «Вы не знаете Джека» (2010) и «Унижение» (2014).

Фото: Jim Altgens/AP Photo
Елена Королева
Елена Королева
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