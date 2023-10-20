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Киноафиша Новости На KION выйдет остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокаде Ленинграда

На KION выйдет остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокаде Ленинграда

20 октября 2023 13:28
На KION выйдет остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокаде Ленинграда

Сериал из восьми эпизодов о деятельности преступников в осажденном городе.

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION станет доступен напряженный детективный сериал «Банда ЗИГ ЗАГ», действие которого разворачивается зимой 1941 года в период блокады Ленинграда. Ведущие роли исполнили Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая. Режиссером выступил Виталий Воробьев.

Сериал повествует о деятельности банды, возникшей на фоне острой нехватки продовольствия в осажденном Ленинграде. Съестные запасы в городе иссякли, тогда как доставка провианта заблокирована вражескими войсками. В это время служащим и детям положено в день не более 125 граммов хлеба. Преступники же занимаются мошенничеством и кражами. Они фальсифицируют карточки на продовольствие и грабят машины, развозящие продукты питания. Аббревиатура ЗИГ ЗАГ означает «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Выследить и арестовать вероломных бандитов поручают работнику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко). Он хорошо знаком с преступным миром города и имеет сеть осведомителей, но это не помогает ему выйти на след банды. В ходе расследования он пересекается с офицером контрразведки Свидерским (Александр Устюгов). Они питают друг к другу явную неприязнь, но им доводится работать вместе ради блага умирающих от голода горожан. Вместе с тем сыщики будут соперничать из-за женщины в лице храброй Юлии (Мария Лисовая).

Сценарий фильма написали Юрий Бессонов и Артемий Королев, которые использовали подлинные архивные данные. Автором идеи и генеральным продюсером проекта и является Владимир Тюлин.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Елена Королева
Елена Королева
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