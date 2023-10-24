Кристина Асмус и Даниил Воробьев сыграют в мистическом триллере «Кинопленка N8»

Студия «Вита Актива», ООО «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатр START объявили о старте съемок нуарного мистического триллера «Кинопленка N8» о волевой женщине, пытающейся найти пропавшего сына. Производство картины пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Главные роли сыграют Кристина Асмус («Текст») и Даниил Воробьев («Повелитель ветра»).

Действие развернется в России образца начала 1990-х годов. В центре сюжета — Мария, являющаяся хозяйкой маленького видеопроката в заброшенном кинотеатре. Однажды ее сын загадочным образом пропадает. Пытаясь разобраться в случившемся и вернуть ребенка, отчаянная мать становится на пути местного бандита Егора Бочарова и заводит дружбу с беглым преступником Дмитрием Шилиным. Ключом к разгадке является обитающий в кинотеатре призрак. Маше необходимо выяснить его взаимосвязь с таинственной кинопленкой №8.

Режиссером выступает Илья Хотиненко («Асфальтовое солнце»), пообещавший в полной мере отразить на экране дух ушедшей эпохи, дополнив его интонациями магического реализма. Сценарий написали дебютанты в лице братьев Сергея и Николая Меркульевых. На создание истории авторов вдохновили их родители, владевшие видеопрокатом в одном из кинотеатров Брянска. В остальной актерский состав вошли Валентин Мендельсон, Олег Гаркуша, Семен Литвинов, Святослава Сагунова, Тимур Савин, Александр Ряполов, Сейдулла Молдаханов и Ромуальд Макаренко.