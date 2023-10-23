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Киноафиша Новости Жители Петербурга наблюдали за Ураном и другими планетами на открытии шоу «Ярче звезд»

Жители Петербурга наблюдали за Ураном и другими планетами на открытии шоу «Ярче звезд»

23 октября 2023 20:16
Жители Петербурга наблюдали за Ураном и другими планетами на открытии шоу «Ярче звезд»

Мероприятие приурочено к премьере музыкального телешоу перевоплощений, выходящего на канале ТНТ.

В ночь с 21 на 22 октября в планетарии Петербурга у станции метро Горьковская в ходе премьеры телешоу «Ярче звезд» состоялось наблюдение за планетами Уран, Юпитер и Сатурн. Организатором мероприятия является телеканал ТНТ.

Жители Петербурга рассматривали небесный купол при потоке метеоров Орианиды. За час можно было увидеть до двух десятков отблесков от маленьких небесных тел, сгорающих при соприкосновении с земной атмосферой. Также посетители больше разузнали о телескопах и специфике Урана, Юпитера и Сатурна.

Используя специальный телескоп, гости экскурсии рассматривали удаленную от Земли синеватую планету Уран, расположенную на расстоянии от 2,6 до 3,15 млрд км. Вместе с тем у посетителей получилось увидеть непрекращающийся смерч на Юпитере. Издали он выглядит как крошечная точка, но в действительности представляет собой гигантский ураган красного цвета, по размеру сопоставимый с Землей. Мероприятие посетили члены блогерского коллектива Инсайт Люди.

Те же, кто бы тоже хотел видеть звезды, могут каждую субботу включать программу «Ярче звезд» на ТНТ. В рамках этого шоу умелые певцы и артисты из разных уголков России выступают вместе, представая в образах известных музыкантов.

В состав жюри входят актриса и комик Марина Кравец, телеведущая и актриса Дарья Блохина, комик Иван Абрамов, а также певец Алексей Чумаков. Победитель конкурса завоюет полмиллиона рублей.

Фото: Канал ТНТ
Елена Королева
Елена Королева
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