В Нью-Йорке состоялся показ фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун

В минувшую среду Эмма Стоун неожиданно появилась на Нью-Йоркском кинофестивале, посетив сеанс 30-минутного фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» (Bleat), в котором она сыграла главную роль. Актриса назвала эту картину «исполнением мечты». Примечательно, что это уже третий совместный проект Лантимоса и Стоун, тогда как четвертым станет фильм AND, пока не получивший даты релиза. Кроме того, в начале сентября режиссер поделился, что готовит еще один фильм со Стоун.

Актриса сообщила, что съемки «Блеяния» прошли еще три года назад. Это немой черно-белый фильм. По задумке режиссера, он должен показываться исключительно на большом экране в сопровождении живой оркестровой музыки. Стоун сыграла скорбящую по своему возлюбленному женщину, которая живет в обычном доме, где реальность сливается со сновидческим воображением, а традиционные устои — с рвущимися наружу желаниями. Фильм посвящен таким темам, как одиночество, секс и смерть. Главную мужскую роль исполнил Дамиен Боннар. Действие происходит на греческом острове Тинос.

Напомним, ранее в этом году вышла картина Лантимоса «Бедные-несчастные» со Стоун в главной роли. Фильм снискал признание критиков и получил главный приз Венецианского кинофестиваля.