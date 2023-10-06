Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Нью-Йорке состоялся показ фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун

В Нью-Йорке состоялся показ фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун

6 октября 2023 15:14
В Нью-Йорке состоялся показ фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун

Бастующая Гильдия актеров Америки позволила актрисе пообщаться с прессой в рамках продвижения этой картины.

В минувшую среду Эмма Стоун неожиданно появилась на Нью-Йоркском кинофестивале, посетив сеанс 30-минутного фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» (Bleat), в котором она сыграла главную роль. Актриса назвала эту картину «исполнением мечты». Примечательно, что это уже третий совместный проект Лантимоса и Стоун, тогда как четвертым станет фильм AND, пока не получивший даты релиза. Кроме того, в начале сентября режиссер поделился, что готовит еще один фильм со Стоун.

Актриса сообщила, что съемки «Блеяния» прошли еще три года назад. Это немой черно-белый фильм. По задумке режиссера, он должен показываться исключительно на большом экране в сопровождении живой оркестровой музыки. Стоун сыграла скорбящую по своему возлюбленному женщину, которая живет в обычном доме, где реальность сливается со сновидческим воображением, а традиционные устои — с рвущимися наружу желаниями. Фильм посвящен таким темам, как одиночество, секс и смерть. Главную мужскую роль исполнил Дамиен Боннар. Действие происходит на греческом острове Тинос.

Напомним, ранее в этом году вышла картина Лантимоса «Бедные-несчастные» со Стоун в главной роли. Фильм снискал признание критиков и получил главный приз Венецианского кинофестиваля.

Фото: Neon
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков Читать далее 5 октября 2023
Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви» Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви» Читать далее 6 октября 2023
Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт» Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт» Читать далее 6 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо Читать далее 6 октября 2023
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Читать далее 5 октября 2023
Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка» Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка» Читать далее 5 октября 2023
Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины» Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины» Читать далее 6 октября 2023
Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» Читать далее 6 октября 2023
В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077 В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077 Читать далее 6 октября 2023
Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой» Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой» Читать далее 5 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше