Выход «Миссии: невыполнима 8» отложен на 2025 год

Следующее приключение Итана Ханта придется подождать дольше, чем предполагалось. На фоне голливудских забастовок студия Paramount Pictures внесла в свой релизный календарь ряд изменений. Так, премьера «Миссии: невыполнима 8» была отсрочена почти на год — вместо 28 июня 2024 года шпионский блокбастер с Томом Крузом выйдет в прокат 23 мая 2025 года.

Боевик Кристофера Маккуорри перенесен на дату, которая ранее принадлежала четвертому полнометражному мультфильму про Губку Боба, который был смещен на 19 декабря 2025 года. Также кинокомпания изменила премьеры двух проектов Джона Красински: спин-оффа «Тихое место: День первый» (перенос с 8 марта на 28 июня 2024 года) и фэнтезийной комедии «Воображаемые друзья» (перенос с 23 мая на 17 мая 2024 года). В случае с первым фильмом Красински является продюсером и соавтором сценария, тогда как во втором он участвует в качестве режиссера и актера.

Возвращаясь к восьмой части «Миссии: невыполнима», стоит отметить, что в пресс-релизе проект упоминается без приставки «Смертельная расплата, часть 2», поэтому журналисты предположили, что фильму, скорее всего, в будущем подберут другой подзаголовок. Производство ленты возобновится сразу после завершения забастовки Гильдии актеров Америки.

Вышедшая перед «Барби» и «Оппенгеймером» седьмая часть «Миссии: невыполнима» получила множество хвалебных отзывов, но в коммерческом плане не оправдала ожиданий. В общемировом прокате блокбастер заработал $567,5 млн при раздутом из-за пандемии бюджете в районе $300 млн.