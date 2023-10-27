Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск»

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил дебютный тизер авантюрной криминальной мелодрамы «Блеск» о молодой аферистке из Санкт-Петербурга. Представленный ролик состоит из одной диалоговой сцены, в которой героиня Саши Бортич пытается продать ожерелье. Дата премьеры пока не анонсирована.

В центре сюжета — работница ивент-агентства по имени Аня. Она трудится за маленькую зарплату, но имеет хорошую привилегию в виде доступа в высший свет культурной столицы России. Там она пересекается с представителем знатной османской фамилии Серканом, приехавшим в Петербург под предлогом найти жену. У Ани есть непростое бремя — ее отец сидит в тюрьме за мошенничество, однако появляется уникальная возможность его освободить. Нужна лишь большая сумма денег. Чтобы помочь родителю, главная героиня идет на воровство. Она похищает ожерелье из коллекции зарубежного гостя, однако вскоре выясняется, что драгоценность всего лишь качественная фальшивка, а сам обаятельный турок — жулик. После этого девушка вынуждает Серкана взять ее в долю. Объединившись с вышедшим из заключения отцом, они втроем начинают разводить местных аристократов.

Вместе с Бортич в актерский состав вошли Кирилл Кяро, Иван Батарев, Лариса Долина, Алена Бабенко, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина и Артур Бесчастный. Режиссером выступает Мария Агранович («Убить Риту», «The Телки»), а шоураннером — Маруся Трубникова («The Телки», «Номинация»).