Кинокомпания Legendary готовит экранизацию книги Пауло Коэльо «Алхимик»

Как передает Deadline, кинокомпания Legendary Entertainment приобрела обширный пакет прав на известный роман бразильского писателя Пауло Коэльо «Алхимик». Вслед за этим в разработку была запущена полнометражная экранизация, в производстве которой примут участие TriStar Pictures и Palmstar. Сценаристом назначен Джек Торн, ранее работавший над такими фильмами, как «Чудо» (2017) и «Энола Холмс» (2020).

«Алхимик» повествует о юном пастухе Сантьяго из Андалусии. Однажды он покидает родные края, отправившись на поиски небывалых сокровищ. В ходе своей одиссеи Сантьяго приобретает мудрость и осознает, как важно прислушиваться к собственному сердцу, считывать знамения на жизненном пути и следовать своим мечтам.

Написанный на португальском «Алхимик» вышел в свет в 1988 году, став международным бестселлером. Эта книга имеет статус наиболее переводимого произведения, написанного ныне живым автором. Роман получил ряд литературных наград.

Первая попытка снять фильм по «Алхимику» была предпринята еще в 2016 году, однако в силу разных причин, связанных с правами, экранизация так и не была запущена в производство.