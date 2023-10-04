Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения»

Студия Sony представила полноценный трейлер синефильского хоррора «День благодарения», основанного на фейковом трейлере из двухчастного фильма Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус» (2007).

В центре сюжета — серийный убийца Джон Карвер, который начинает орудовать в городке Плимут, штат Массачусетс, являющемся родиной американского праздника День благодарения. К серии жестоких убийств Карвера побуждает случившаяся за год до этого трагедия в торговом центре, которая была признана несчастным случаем. Маньяк в маске и шляпе намеревается отомстить за произошедшее, изобретательно и с насмешкой убивая горожан — например, в ролике показано, что одну из жертв он обмазывает маслом, обкладывает овощами и отправляет запекаться в печь.

«День благодарения» — постмодернистский слэшер, в котором будет много отсылок на известные жанровые фильмы. Изысканное киношное насилие в большей мере призвано развлечь и позабавить зрителя, а не по-настоящему напугать.

Режиссером фильма является Элай Рот, сценарий написал Джефф Ренделл. Ведущие роли исполнили Эддисон Рэй, Патрик Демпси, Майло Манхейм, Гэбриел Дэвенпорт, Томасо Санелли, Дженна Уоррен, Рик Хоффман, Джина Гершон, Джейлен Томас Брукс и Тим Диллон.

В американский прокат фильм выйдет 17 ноября.