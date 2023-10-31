Остросюжетная детективная драма: стоит ли смотреть новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь»?

Закрученный сюжет

Принципиальный прокурор Лейла возвращается в Стамбул спустя несколько лет после неприятной истории, чтобы с головой уйти в новое загадочное дело — некто убил известного бизнесмена. В то же время за расследование берется и амбициозный популярный телеведущий Кенан, который хочет раскрыть преступление, чтобы снять сюжет для своих фанатов. Между Лейлой и Кенаном быстро вспыхивает искра, и притяжение между ними только растет.

Однако, увлекшись поисками убийцы, герои упускают из виду, насколько близок он к ним на самом деле. В первой же серии зрителям показывают его лицо, а точнее, лицо Кенана. Вот только представляется он именем Доган. А его отец, старший прокурор, вскоре обсуждает с психиатром старую проблему сына — раздвоение личности.

Сильная героиня в центре внимания

Ханде Эрчел прославилась благодаря роли Эды в одном из самых популярных турецких сериалов всех времен — «Постучись в мою дверь». И если ее героиня в известном хите — вспыльчивая, крикливая и импульсивная, то в новом проекте Ханде максимально отошла от того образа и показала новые грани актерского мастерства. В «Совершенном другом» она холодный, рассудительный, принципиальный прокурор, который ставит справедливость и честность превыше всего. Она одной фразой может остановить толпу разъяренных мужчин и одним взглядом заставить людей давать искренние показания.

По мере развития сюжета мы узнаем, что несколько лет назад ее брат сел пьяным за руль и сбил девушку насмерть. Вопреки мольбам матери, Лейла следовала букве закона и посадила родного человека за решетку. Родители отказались от нее, но, несмотря на внешнюю холодность, главная героиня тяжело переживает потерю семьи. И раз лицо убийцы показали еще в первом эпизоде, то главная интрига сериала заключается в ответе на вопрос: предпочтет ли Лейла справедливость вновь, когда на кону уже будет ее любовь?

Нетипичный жанр

«Совершенно другой» — это, пардон за тавтологию, совершенно другое турдизи. Больше никаких истеричных персонажей, красивых историй любви и тираничных мужчин, которых должны «вылечить» нежные и слабые девушки. От привычных турецких сериалов здесь только безумно красивые актеры и закрученный сюжет. Но жанр… Сложно припомнить хотя бы еще один такой микс из психологического триллера, детектива и мелодрамы, который ставит в центре внимания конфликт чувств и принципов. В сериале нет странных пафосных диалогов или действий, зато есть множество продуманных деталей и качественный сильный сюжет.

Он удивляет зрителей и несвойственной динамичностью, и непредсказуемостью, и сменой гендерных ролей. За экспрессию на этот раз отвечает мужской персонаж, образ которого воплотил Бурак Дениз. Учитывая, что актеру приходится изображать две разные и сложные личности, порой он своей игрой затмевает даже Ханде. Кстати, их тандем наполнен химией неспроста, артисты ранее уже снимались в сериале «Любовь не понимает слов».

Отзывы и рейтинги

Шоу было одно из самых ожидаемых премьер осени еще задолго до выхода. Множество подробностей и тизеров подогревало интерес аудитории. Первый эпизод, который опубликовали на YouTube, собрал 3 миллиона просмотров всего лишь за сутки! И если у той же первой серии рейтинг был 7,5, то восьмой эпизод зрители оценили уже на 9,8 из 10. Создатели проекта абсолютно уверены в успехе: еще до официальной премьеры, в Каннах, они объявили о планах на второй сезон.

Зрители же спорят на тему игры Ханде. Кто-то до сих пор видит в ней Эду и считает, что совершенно новый образ оказался актрисе не по силам. А вот насчет игры Бурака споров никаких нет, смотрящие взахлеб обсуждают его невероятную харизму и как прекрасно он справляется со сложной двойной ролью. Положительно люди отзываются и о сюжете. Многие сочли его интригующим, полным тайн и загадок. Даже не поклонники турдизи отметили, что это достойный сериал без клише и пафоса, который не стыдно посмотреть и посоветовать другим.

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