Составляем плейлист на Хеллоуин: «Суспирия», «Восставший из ада» и еще три ужастика с отличным саундтреком

Молодая американка Сюзи летит в Берлин и поступает в местную балетную школу. Вскоре после переезда иностранка замечает, что на территории учебного заведения творятся странные вещи. Желая докопаться до истины, Сюзи начинает собственное расследование.

Дарио Ардженто — самый именитый итальянский хоррормейкер в истории. Одна из характерных черт кинематографа маэстро — убийства-шоустопперы, по своей хореографии напоминающие музыкальные номера из классических голливудских мюзиклов. Немудрено, что музыка всегда играла в работах Ардженто важную роль. Поначалу постоянным композитором режиссера был вездесущий Эннио Морриконе, однако на съемочной площадке джалло «Четыре мухи на сером бархате» великий музыкант и режиссер разругались, прекратив сотрудничество на 20 лет. Ссора с Морриконе удивительным образом пошла Ардженто на пользу, так как поиск замены обернулся для него знакомством с местной прогрессив-рок-группой Cherry Five, затем переименованной в Goblin. С их появлением у неповторимого визуального ряда наконец-то появилась соответствующая аранжировка, благодаря которой просмотр хоррора превращался в посещение рок-концерта. Их первую совместную киноленту «Кроваво-красное» ждал триумф, после чего коллектив написал музыку к «Суспирии», по мнению многих, ставшей вершиной в карьере и режиссера, и группы.

По всей планете распространяется убийственная инфекция, превращающая людей в кровожадных монстров, питающихся человеческой плотью. Небольшая группа выживающих скрывается в пустующем торговом центре, не подозревая, что их там ждет.

И вновь Ардженто, но теперь уже в качестве продюсера. «Рассвет мертвецов» — продолжение «Ночи живых мертвецов» 1968 года, фильма, положившего старт зомби-хоррору как жанру. После своего малобюджетного дебюта постановщик Джордж А. Ромеро безуспешно пытался отойти от темы, но каждая последующая его работа неминуемо проваливалась. Когда в середине 1970-х Ромеро задумал снять масштабное продолжение, денег на производство ему никто давать не захотел. К счастью, судьба столкнула Ромеро с Ардженто, который решил попробовать себя в новом качестве. Выделив необходимую сумму, итальянец предоставил своему американскому коллеге полную творческую свободу, взамен получив право финального монтажа для проката в Италии. Между делом продюсер навязал Ромеро свою постоянную группу Goblin, успевшую обрести на родине феноменальную популярность. Как и всегда, музыканты во главе к Клаудио Симонетти создали потрясающее музыкальное сопровождение, идеально дополнившее происходящее на экране.

Фрэнк покупает на базаре раритетную шкатулку-головоломку. Согласно легенде, с ее помощью можно вызвать демона, готового доставить владельцу небывалые наслаждения. Фрэнк еще не догадывается, что антикварная безделушка — ключ к вратам ада.

Культовый «Восставший из ада» — детище писателя Клайва Баркера, основанное на его же одноименной новелле 1986 года. Скандальный хоррор тут же сделал режиссера-дебютанта звездой жанра. Мерзких монстров-сенобитов полюбили далеко за пределами Великобритании, а сам фильм ужасов положил начало успешной хоррор-франшизе. Несмотря на то что «Восставший из ада» — исконно авторское кино, избежать вмешательства со стороны продюсеров Баркеру не удалось. Изначально саундтрек должны были писать Джон Бэланс и Питер Кристоферсон из Coil, звезды андеграундной сцены и близкие друзья постановщика. Все изменилось с приходом New Line Cinema. Студийные боссы предложили Баркеру деньги, но внесли в изначальный замысел существенные правки, а также наняли в качестве композитора куда более опытного Кристофера Янга. Как известно, утвержденный студией музыкант написал прекрасный саундтрек, но вариант Coil был куда интереснее. К счастью, сегодня в этом могут убедиться все желающие, ибо неизданный материал индастриал-коллектива доступен для прослушивания в сети.

На Хеллоуин маленький мальчик Майкл зарубает свою сестру кухонным ножом. Ровно 15 лет спустя повзрослевший психопат сбегает из психиатрической лечебницы и возвращается в Хэддонфилд, чтобы довести начатое до конца.

«Хэллоуин» — великий фильм ужасов, сформировавший классический канон слэшера. Имея в собственном распоряжении всего 300 тысяч долларов, молодой режиссер Джон Карпентер создал эталонный хоррор, породивший бессмертную сагу о Майерсе, развивающуюся по сей день. Важнейшая составляющая «Хэллоуина» — минималистичный синтезаторный саундтрек, написанный самим Карпентером. Без музыкального сопровождения история о маньяке в маске попросту бы не работала, при этом в отрыве от картинки мелодии могут показаться однообразными и скучными. Таким образом, в «Хэллоуине» музыка и изображение существуют неотделимо друг от друга, как единый организм. В дальнейшем Карпентер продолжит писать саундтреки к собственным фильмам, а после ухода из режиссуры построит вполне успешную карьеру на сцене, на конец 2023 года выпустив уже три альбома.

Инспектор полиции Гови получает записку, в которой говорится об исчезновении маленькой девочки. В последний раз ее видели живой на загадочном острове Саммерайленд. Прибыв на место, Гови с удивлением обнаруживает, что местные жители практикуют ритуалы древнего кельтского язычества.

«Плетеный человек» — новаторский фильм ужасов, не понятый современниками. Целиком снятая при свете дня и лишенная ярко выраженных атрибутов жанра, новаторская картина Робина Харди способна напугать по сей день. Первое, что бросается в глаза при просмотре «Плетеного человека», — нетипичный для хоррора саундтрек, написанный Полом Джованни. За основу им взяты народные песни вроде Sumer Is Icumen In или Rigs O'Barley, исполненные в модном тогда жанре фолк-рок. Музыкальные вставки с развеселыми песнями и танцами вшиты в сюжет и только усиливают ощущение алогичности всего творящегося на острове Саммерайленд. К сожалению, «Плетеный человек» с треском провалился в прокате, тогда как саундтрек Джованни был издан лишь в конце 1990-х, уже после смерти музыканта. Как водится, время все расставило по своим местам. Пусть и с диким запозданием, но кинолента Харди обрела культовый статус, повлияв на многие нынешние фолк-хорроры — от «Ведьмы» Роберта Эггерса до «Солнцестояния» Ари Астера.