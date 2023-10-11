Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест»

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер драмы о взрослении «Краш-тест», который был отмечен призом за лучший актерский состав на фестивале «Одна шестая». Картина является дебютом в полнометражном кино Анастасии Борисовой. Она является режиссером и автором сценария. Ведущие роли исполнили Варвара Володина, Елизавета Ищенко и Дарья Харченко.

В центре сюжета — заканчивающие школу в провинциальном городке 17-летние Таня, Арина и Лера. В дальнейшем девушки собираются отправиться на учебу в Москву, а пока им предстоит провести последнее лето в преддверии новой жизненной главы. Однако окончание школы приводит к тому, что подруги становятся все более обособленными друг от друга, поскольку у них разные семьи, уровень достатка и планы на будущее. Возможно, это лето станет последним в истории их дружбы.

Таня выросла с мамой. Взросление дочери и ее намерение начать независимую жизнь страшат женщину. Арина происходит из зажиточной семьи, а ее отец взялся сам решить, какую жизнь должна жить его дочь. Арина же грезит о карьере певицы и актрисы, но родители этого не одобряют. Лера проживает с бабушкой и не поддерживает связь с мамой. Она ведет себя жестко и не возлагает особых надежд на будущее, но под этим панцирем она скрывает свою ранимость и травму оставленного родителями ребенка.

В актерский состав также вошли Анна Котова, Микита Воронов, Олег Каменщиков и другие.