Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков

При этом в планах создателей еще два сиквела.

На этой неделе в зарубежный прокат выходит хоррор «Изгоняющий дьявола: Верующий», который является прямым сиквелом классического фильма ужасов Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» (1973). Кинокритики уже ознакомились с картиной, представив первые отзывы. К сожалению для поклонников оригинала, перезапуск, если верить специалистам, совершенно не оправдал ожиданий. Ниже приводим выдержки из рецензий.

Ник Шагер, The Daily Beast:

«Изгоняющий дьявола: Верующий» возвращает Эллен Берстин ради правдоподобия преемственности, но обходится с ее героиней с поразительным неуважением — это один из самых бесстыдных показателей, что данный фильм представляет собой бездушную попытку заработать на признанном бренде».

Уильям Биббьяни, TheWrap:

«Недостаточно амбициозный, чтобы вызвать интерес, но и недостаточно мощный, чтобы залезть под кожу. Этот фильм уклоняется от серьезных размышлений о вере и использует лежащую в основе этой кинофраншизы глубину лишь как платформу для фансервиса и банального сюжета».

Кэти Уолш, Tribune News Service:

«Эта кричащая попытка даже не стоит вашего внимания».

Майкл О’Салливан, Washington Post:

«Если «Изгоняющий дьявола: Верующий» всецело посвящен преданности духовной (или по крайней мере кинематографической) вере, то неспособность сиквела соответствовать силе первого фильма, который превратил в фанатиков даже самых циничных зрителей, граничит с кощунством».

Дилан Рот, Observer:

«Верующий» являет собой фильм, в котором усилия создателей — усилие сформулировать внятный посыл, усилие показать тонкую актерскую игру, усилие сделать интересный визуальный ряд, усилие шокировать аудиторию — едва ли видны на экране».

Джастин Кларк, Slant Magazine:

«Эта картина — смесь избитых и непримечательных хоррор-тропов, которые неотличимы от любого фильма из вселенной «Заклятия».

Критический рейтинг одобрения «Изгоняющего дьявола: Верующий» составляет на Rotten Tomatoes 23% на основе 86 рецензий.