Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков
При этом в планах создателей еще два сиквела.
На этой неделе в зарубежный прокат выходит хоррор «Изгоняющий дьявола: Верующий», который является прямым сиквелом классического фильма ужасов Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» (1973). Кинокритики уже ознакомились с картиной, представив первые отзывы. К сожалению для поклонников оригинала, перезапуск, если верить специалистам, совершенно не оправдал ожиданий. Ниже приводим выдержки из рецензий.
Ник Шагер, The Daily Beast:
«Изгоняющий дьявола: Верующий» возвращает Эллен Берстин ради правдоподобия преемственности, но обходится с ее героиней с поразительным неуважением — это один из самых бесстыдных показателей, что данный фильм представляет собой бездушную попытку заработать на признанном бренде».
Уильям Биббьяни, TheWrap:
«Недостаточно амбициозный, чтобы вызвать интерес, но и недостаточно мощный, чтобы залезть под кожу. Этот фильм уклоняется от серьезных размышлений о вере и использует лежащую в основе этой кинофраншизы глубину лишь как платформу для фансервиса и банального сюжета».
Кэти Уолш, Tribune News Service:
«Эта кричащая попытка даже не стоит вашего внимания».
Майкл О’Салливан, Washington Post:
«Если «Изгоняющий дьявола: Верующий» всецело посвящен преданности духовной (или по крайней мере кинематографической) вере, то неспособность сиквела соответствовать силе первого фильма, который превратил в фанатиков даже самых циничных зрителей, граничит с кощунством».
Дилан Рот, Observer:
«Верующий» являет собой фильм, в котором усилия создателей — усилие сформулировать внятный посыл, усилие показать тонкую актерскую игру, усилие сделать интересный визуальный ряд, усилие шокировать аудиторию — едва ли видны на экране».
Джастин Кларк, Slant Magazine:
«Эта картина — смесь избитых и непримечательных хоррор-тропов, которые неотличимы от любого фильма из вселенной «Заклятия».
Критический рейтинг одобрения «Изгоняющего дьявола: Верующий» составляет на Rotten Tomatoes 23% на основе 86 рецензий.