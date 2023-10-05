Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков

Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков

5 октября 2023 10:31
Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков

При этом в планах создателей еще два сиквела.

На этой неделе в зарубежный прокат выходит хоррор «Изгоняющий дьявола: Верующий», который является прямым сиквелом классического фильма ужасов Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» (1973). Кинокритики уже ознакомились с картиной, представив первые отзывы. К сожалению для поклонников оригинала, перезапуск, если верить специалистам, совершенно не оправдал ожиданий. Ниже приводим выдержки из рецензий.

Ник Шагер, The Daily Beast:

«Изгоняющий дьявола: Верующий» возвращает Эллен Берстин ради правдоподобия преемственности, но обходится с ее героиней с поразительным неуважением — это один из самых бесстыдных показателей, что данный фильм представляет собой бездушную попытку заработать на признанном бренде».

Уильям Биббьяни, TheWrap:

«Недостаточно амбициозный, чтобы вызвать интерес, но и недостаточно мощный, чтобы залезть под кожу. Этот фильм уклоняется от серьезных размышлений о вере и использует лежащую в основе этой кинофраншизы глубину лишь как платформу для фансервиса и банального сюжета».

Кэти Уолш, Tribune News Service:

«Эта кричащая попытка даже не стоит вашего внимания».

Майкл О’Салливан, Washington Post:

«Если «Изгоняющий дьявола: Верующий» всецело посвящен преданности духовной (или по крайней мере кинематографической) вере, то неспособность сиквела соответствовать силе первого фильма, который превратил в фанатиков даже самых циничных зрителей, граничит с кощунством».

Дилан Рот, Observer:

«Верующий» являет собой фильм, в котором усилия создателей — усилие сформулировать внятный посыл, усилие показать тонкую актерскую игру, усилие сделать интересный визуальный ряд, усилие шокировать аудиторию — едва ли видны на экране».

Джастин Кларк, Slant Magazine:

«Эта картина — смесь избитых и непримечательных хоррор-тропов, которые неотличимы от любого фильма из вселенной «Заклятия».

Критический рейтинг одобрения «Изгоняющего дьявола: Верующий» составляет на Rotten Tomatoes 23% на основе 86 рецензий.

Фото: Universal Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Читать далее 5 октября 2023
Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков Читать далее 5 октября 2023
Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви» Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви» Читать далее 6 октября 2023
В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077 В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077 Читать далее 6 октября 2023
Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой» Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой» Читать далее 5 октября 2023
Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка» Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка» Читать далее 5 октября 2023
Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» Читать далее 6 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо Читать далее 6 октября 2023
Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины» Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины» Читать далее 6 октября 2023
Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт» Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт» Читать далее 6 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше