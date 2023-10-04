Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вася не в себе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки»

Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки»

4 октября 2023 10:06
Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки»

«Архетипичная страшная история с ведьмами и населенными призраками домами».

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер испано-немецкого хоррор-триллера с элементами мистики «Другие: Проклятие кукушки», который является новым режиссерским проектом Мар Таргароны («Фотограф из Маутхаузена», «Похищение»).

Фильм расскажет об ожидающей ребенка паре в лице Себаса и Анны, которые решают необычным образом провести каникулы. Воспользовавшись специальным сайтом, они меняются домами с пожилыми Гансом и Ольгой, которые живут в Германии. Сначала ничто не предвещает беды, однако постепенно обмен домами превращается для Себаса и Анны в настоящий кошмар. Судя по трейлеру, Ганс и Ольга оказываются членами некого зловещего языческого культа, который занимается человеческими жертвоприношениями.

По словам Таргароны, «Другие: Проклятие кукушки» представляет собой «архетипичную страшную историю с ведьмами и населенными призраками домами», расположенными в немецкой горной местности Шварцвальд (букв. «Черный лес»). Также постановщица называет свой фильм «внятным и эстетическим триллером» о том, что за налетом обычной и идеальной жизни скрывается опасность.

Главные роли исполнили Белен Куэста, Райнер Рейнерс, Хорхе Сукет и Хильдегард Шредтер.

В российский прокат «Другие: Проклятие кукушки» выйдет 14 декабря.

Фото: Barry Films
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Читать далее 4 октября 2023
Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Читать далее 4 октября 2023
Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Читать далее 4 октября 2023
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Читать далее 4 октября 2023
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Читать далее 5 октября 2023
Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Читать далее 4 октября 2023
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Читать далее 4 октября 2023
Тест: какой ты Локи? Тест: какой ты Локи? Читать далее 4 октября 2023
Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения» Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения» Читать далее 4 октября 2023
Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Читать далее 4 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше