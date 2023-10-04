Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки»

Прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер испано-немецкого хоррор-триллера с элементами мистики «Другие: Проклятие кукушки», который является новым режиссерским проектом Мар Таргароны («Фотограф из Маутхаузена», «Похищение»).

Фильм расскажет об ожидающей ребенка паре в лице Себаса и Анны, которые решают необычным образом провести каникулы. Воспользовавшись специальным сайтом, они меняются домами с пожилыми Гансом и Ольгой, которые живут в Германии. Сначала ничто не предвещает беды, однако постепенно обмен домами превращается для Себаса и Анны в настоящий кошмар. Судя по трейлеру, Ганс и Ольга оказываются членами некого зловещего языческого культа, который занимается человеческими жертвоприношениями.

По словам Таргароны, «Другие: Проклятие кукушки» представляет собой «архетипичную страшную историю с ведьмами и населенными призраками домами», расположенными в немецкой горной местности Шварцвальд (букв. «Черный лес»). Также постановщица называет свой фильм «внятным и эстетическим триллером» о том, что за налетом обычной и идеальной жизни скрывается опасность.

Главные роли исполнили Белен Куэста, Райнер Рейнерс, Хорхе Сукет и Хильдегард Шредтер.

В российский прокат «Другие: Проклятие кукушки» выйдет 14 декабря.