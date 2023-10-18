Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В прокате стартует приключенческий семейный фильм «Дух Байкала»

В прокате стартует приключенческий семейный фильм «Дух Байкала»

18 октября 2023 10:02
В прокате стартует приключенческий семейный фильм «Дух Байкала»

Фильм для всей семьи с захватывающим сюжетом и великолепными пейзажами.

Завтра, 19 октября, компания Russian World Vision выпускает в прокат отечественный фильм «Дух Байкала», посвященный ценности семейного единства. Главные роли сыграли Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Анастасия Цветкова и народный артист Бурятии Олег Бабуев.

Зрителей ждет вдохновляющий фильм, изобилующий потрясающими пейзажами зимнего Байкала. На этом фоне развернется трогательная и исполненная опасностей история о силе любви и воссоединении семьи. В центре сюжета — мужчина по имени Давид, который скорбит по умершей жене. Чтобы помочь своему маленькому сыну справиться с утратой мамы, Давид отвозит его к дедушке, который живет недалеко от Байкала. Вскоре дед берет мальчика с собой на рыбалку, заехав по льду далеко от берега озера. Однако там их застигает страшная снежная буря, из-за которой автомобиль выходит из строя. Чтобы не замерзнуть насмерть, дедушка и внук отправляются домой пешком. Когда Давид узнает, в какую ситуации попали родные, он отправляется на их поиски.

Режиссером является Михаил Расходников. Картина удостоилась гран-при кинофестиваля «Хрустальный нерпенок», тогда как Бабуев был отмечен наградой в категории «Лучшая мужская роль». В основу фильма легли реальные события, участником которых стал Куртанидзе. Он же является соавтором сценария.

Фото: Russian World Vision
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Читать далее 17 октября 2023
Автоконструктор Адам Драйвер ведет гонку со смертью в дублированном трейлере «Феррари» Автоконструктор Адам Драйвер ведет гонку со смертью в дублированном трейлере «Феррари» Читать далее 18 октября 2023
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Читать далее 18 октября 2023
Леонардо ДиКаприо доходит до предела в очередном трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо доходит до предела в очередном трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 18 октября 2023
Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым Читать далее 18 октября 2023
Семейная жизнь соседствует с Холокостом в трейлере драмы «Зона интересов» Семейная жизнь соседствует с Холокостом в трейлере драмы «Зона интересов» Читать далее 18 октября 2023
Тюремный психолог Энн Хэтэуэй очаровывает Томасин Маккензи в трейлере нуара «Айлин» Тюремный психолог Энн Хэтэуэй очаровывает Томасин Маккензи в трейлере нуара «Айлин» Читать далее 18 октября 2023
Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Читать далее 17 октября 2023
Хоакин Феникс наследует Александру Македонскому и Цезарю в новом трейлере «Наполеона» Хоакин Феникс наследует Александру Македонскому и Цезарю в новом трейлере «Наполеона» Читать далее 18 октября 2023
На Wink вышел сериал «Родные люди» с Дмитрием Дюжевым и другими звездами На Wink вышел сериал «Родные люди» с Дмитрием Дюжевым и другими звездами Читать далее 18 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше