В прокате стартует приключенческий семейный фильм «Дух Байкала»

Завтра, 19 октября, компания Russian World Vision выпускает в прокат отечественный фильм «Дух Байкала», посвященный ценности семейного единства. Главные роли сыграли Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Анастасия Цветкова и народный артист Бурятии Олег Бабуев.

Зрителей ждет вдохновляющий фильм, изобилующий потрясающими пейзажами зимнего Байкала. На этом фоне развернется трогательная и исполненная опасностей история о силе любви и воссоединении семьи. В центре сюжета — мужчина по имени Давид, который скорбит по умершей жене. Чтобы помочь своему маленькому сыну справиться с утратой мамы, Давид отвозит его к дедушке, который живет недалеко от Байкала. Вскоре дед берет мальчика с собой на рыбалку, заехав по льду далеко от берега озера. Однако там их застигает страшная снежная буря, из-за которой автомобиль выходит из строя. Чтобы не замерзнуть насмерть, дедушка и внук отправляются домой пешком. Когда Давид узнает, в какую ситуации попали родные, он отправляется на их поиски.

Режиссером является Михаил Расходников. Картина удостоилась гран-при кинофестиваля «Хрустальный нерпенок», тогда как Бабуев был отмечен наградой в категории «Лучшая мужская роль». В основу фильма легли реальные события, участником которых стал Куртанидзе. Он же является соавтором сценария.