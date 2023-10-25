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Киноафиша Новости Режиссер «Уроков фарси» Вадим Перельман снимет фильм о Корейской войне

Режиссер «Уроков фарси» Вадим Перельман снимет фильм о Корейской войне

25 октября 2023 14:23
Режиссер «Уроков фарси» Вадим Перельман снимет фильм о Корейской войне

Картина будет в духе «Дюнкерка» и «Списка Шиндлера».

Создатель «Уроков фарси» и «Дома из песка и тумана» Вадим Перельман разрабатывает новый крупный проект. Как сообщает Deadline, кинематографист готовится к съемкам многообещающей драмы о спасении беженцев во время Корейской войны под названием «Маринус» (Marinus). Зарубежные журналисты уже окрестили фильм своеобразной смесью «Дюнкерка», «Титаника» и «Списка Шиндлера».

Действие развернется конце 1950-го года, незадолго до Рождества. В центре сюжета — капитан торгового флота Леонард ла Рю, также известный как Брат Маринус. Он перевозил военное снаряжение в осажденный порт на северо-востоке Кореи, где обосновалось множество беженцев. Увидев эту ужасающую картину, он решает принять на борт судна как можно больше людей, приказав разгрузить практически все оружие и припасы. Корабль был рассчитан всего на 65 пассажиров, однако капитану удалось спасти несколько тысяч человек. Стоя в жуткой давке, они без потерь добрались до места назначения. Во время экстремального путешествия экипажу пришлось пережить преследование вражеской подводной лодки и истребителей, а также встречу с коммунистическим шпионом. Данная история настолько повлияла на Ла Рю, что в дальнейшем он стал православным бенедиктинцем, а после смерти католическая церковь причислила его к лику святых.

В основу сюжета легла биографическая книга Билла Гилберта «Корабль чудес». Сценарий на ее основе написал Дж. Крейг Стайлз («Жертва Миранды»). Кастинг начнется после завершения забастовки Гильдии актеров Америки. По словам Перельмана, его лента будет представлять собой захватывающую морскую драму о спасении, искуплении и вере. Производство стартует в четвертом квартале 2024 года.

Фото: AP
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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