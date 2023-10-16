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Киноафиша Новости Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

16 октября 2023 11:17
Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

Шоу Okko об адвокате, который возвращается в табор ради спасения дочери.

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания Александра Цекало «Среда» официально приступили к съемкам четвертого совместного проекта — многосерийной мелодрамы «Улица Шекспира». Производство сериала пройдет в Москве и Кавказских Минеральных водах. Главные роли сыграют Дмитрий Чеботарев, Елизавета Юрьева и Полина Гухман.

Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

В центре повествования — успешный московский юрист Михаил (Чеботарев). Однажды в его жизни происходит серьезная перемена. Баланс нарушает неожиданный визит давней знакомой Дианы (Юрьева), которая была его первой любовью. Кроме того, она приходится дочерью цыганскому барону. Женщина просит адвоката помочь ей вызволить из тюрьмы их общего ребенка, о существовании которого он даже не подозревал. Взамен она обещает навсегда оставить Михаила в покое и сохранить его главный секрет. Дело в том, что главный герой выдает себя за другого. На самом деле его зовут Михай Деметр. Он тоже цыган, которого много лет назад изгнали из табора, разлучив с любимой. Собравшись духом, протагонист отправляется в места своей юности, чтобы помочь повзрослевшей дочке Яне (Гухман), а также встретиться с призраками давно минувших дней. Там ему приходится расставить жизненные приоритеты и ответить себе на главный вопрос, терзавший его все эти годы: где его истинный дом, в российской столице или же в таборе.

Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»

В остальной актерский состав вошли Игорь Золотовицкий, Карина Муса, Арсений Семенов, Нина Муштакова, Антон Артемьев, Игорь Грабузов, Татьяна Струженкова, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Мария Лисовая, Артем Жигулин, Игорь Хрипунов, Артем Божутин, Евгений Санников, Мила Ершова, Орхан Абулов, Виталий Коваленко, Роман Грохольский и Антонина Рыбаловлева. Режиссером выступает Данил Чащин («Райцентр»), пообещавший прежде всего показать семейную историю. В разработке сценария участвовали Михаил Шульман, Олег Маловичко, Давид Саркисян, Нина Сутырина и Александр Матвеев.

Премьера «Улицы Шекспира» состоится эксклюзивно на Okko в 2024 году.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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