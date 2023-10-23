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Киноафиша Новости Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»

Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»

23 октября 2023 18:43
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»

Драмеди Екатерины Тодоровской о неопределившихся по жизни подругах.

Онлайн-кинотеатр Okko официально объявил о начале съемок многосерийного драмеди «Взрослые» о неопределившихся в жизни трех подругах детства. Производство сериала будет длиться до конца этого года. Проект является режиссерским дебютом Екатерины Тодоровской — дочки режиссера Валерия Тодоровского («Стиляги»), выступающего в качестве продюсера.

В центре сюжета — современные тридцатилетние москвички Лиза, Соня и Яна. Они знакомы с самой юности и у них есть одна общая черта — никто из девушек не знает точно, чего хочет получить от жизни. Чтобы прийти к ментальному взрослению и осознанию своих приоритетов, главным героиням доведется пережить разнообразные комические и драматические приключения. Благодаря череде событий каждая из героинь поймет, что им на самом деле нужно.

Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»

Троицу ведущих героинь воплотят Мария Мацель, Стася Милославская и Анастасия Талызина. В остальной актерский состав вошли Олег Отс, Наталья Щукина, Елена Смирнова, Кирилл Буханцев, Анастасия Дьячук, Кирилл Балобан и Иван Алексеев. Сценарий сериала, основываясь на личном жизненным опытом, написала сама Тодоровская. По ее словам, во время разработки истории она вдохновлялась дружбой со своими подругами.

Премьера «Взрослых» состоится эксклюзивно на Okko в 2024 году.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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