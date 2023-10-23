Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»

Онлайн-кинотеатр Okko официально объявил о начале съемок многосерийного драмеди «Взрослые» о неопределившихся в жизни трех подругах детства. Производство сериала будет длиться до конца этого года. Проект является режиссерским дебютом Екатерины Тодоровской — дочки режиссера Валерия Тодоровского («Стиляги»), выступающего в качестве продюсера.

В центре сюжета — современные тридцатилетние москвички Лиза, Соня и Яна. Они знакомы с самой юности и у них есть одна общая черта — никто из девушек не знает точно, чего хочет получить от жизни. Чтобы прийти к ментальному взрослению и осознанию своих приоритетов, главным героиням доведется пережить разнообразные комические и драматические приключения. Благодаря череде событий каждая из героинь поймет, что им на самом деле нужно.

Троицу ведущих героинь воплотят Мария Мацель, Стася Милославская и Анастасия Талызина. В остальной актерский состав вошли Олег Отс, Наталья Щукина, Елена Смирнова, Кирилл Буханцев, Анастасия Дьячук, Кирилл Балобан и Иван Алексеев. Сценарий сериала, основываясь на личном жизненным опытом, написала сама Тодоровская. По ее словам, во время разработки истории она вдохновлялась дружбой со своими подругами.

Премьера «Взрослых» состоится эксклюзивно на Okko в 2024 году.