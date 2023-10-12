Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик»

Ситком «Шиттс Крис» с момента своего выхода в 2015 году успел из рядового сериала стать настоящей телевизионной сенсацией, завоевав дюжину престижных наград и многомиллионную армию поклонников далеко за пределами родной Канады. Рассказываем про 5 отличных сериалов в духе «Шиттс Крик», которые стоит увидеть поклонникам шоу.

Еще одна телевизионная сенсация, которая задала новую высоту для современных комедий. В центре истории — семьи трех разных типов (нуклеарная, смешанная и однополая), связанные между собой через их патриарха Джея Притчетта (Эд О’Нилл). Несмотря на разный формат отношений, герои переживают схожие трудности внутри семьи и за ее пределами.

Проект удачно показал, как под одной крышей могут успешно уживаться люди разных характеров, взглядов на жизнь и романтических предпочтений. Несмотря на возникающие между ними сложности, все трудности они преодолевают сообща, не позволяя внешним различиям разрушить фундамент их общей семьи. Важно и то, что герои «Американской семейки» на любые невзгоды смотрят через призму комедии, превращая жизненные невзгоды в не более чем повод для хорошей шутки. Этот подход оказался более чем успешным и обеспечил сериалу множество телевизионных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Американская семейка

Один из самых недооцененных сериалов своего времени, который в числе прочих сильно повлиял на жанр комедийных ситкомов. Как и в «Шиттс Крик», главные герои, связанные одной фамилией (в данном случае Блут), сталкиваются с финансовыми трудностями. Привыкшие жить в свое удовольствие великовозрастные бездельники теперь пытаются найти себя в новых жизненных обстоятельствах, сохранив не только остатки капитала, но и внутрисемейные отношения. А главным связующим звеном для семьи является Майкл (Джейсон Бейтман). Пока отец героев отбывает срок за финансовое мошенничество, Майкл занимает его главенствующую роль в семье, которая полностью дисфункциональна, но тем и очаровательна.

Сериал «Задержка в развитии» вышел на экраны в 2003 году, опередив и американский «Офис» (на который тоже повлиял), и многие другие успешные проекты, которые принято считать эталонами жанра. Более того, «Задержка в развитии» стала сериалом, который приютил множество суперзвезд: от Боба Оденкерка и Зака Браффа до Бена Стиллера и Шарлиз Терон. Любопытно и то, что за 20 лет проект фактически не устарел, оставаясь одним из лучших представителей жанра.

Задержка в развитии

Главные герои сериала — члены семьи пастора Джемстоуна. Вместе они путешествуют по миру и наживаются на своих последователях, потому что в то время, как других они призывают к аскезе и скромности, их собственный образ жизни далек от библейских заветов. Персонажи хитрят, обманывая и других, и друг друга, но являются неразрывной частью одной семьи (хоть и очень порочной).

«Праведные Джемстоуны», как и «Шиттс Крик», показывает путь трансформации близких по крови людей, вынужденных жить и работать вместе. Попутно они избавляются от привычных паттернов, которые, если подумать, и подвели их к опасной черте.

Праведные Джемстоуны

Воспитывая Хоуп

В центре истории — 23-летний Джимми, незапланированно ставший отцом. Более того — обязанность по воспитанию ребенка ложится единолично на него после того, как мама малыша, с которой Джимми провел одну-единственную ночь, оказывается в камере смертников. Вчерашний подросток должен в миг стать взрослым и взять наконец ответственность не только за себя, но и за своего ребенка. А помогает Джимми в этом нелегком деле его собственное семейство — сумасбродные родители, которым тоже не помешает взяться за голову, и страдающая слабоумием бабушка.

«Воспитывая Хоуп» — сериал, работающий не только на поле семейной комедии, но и драмы. Это история про разрыв между отцами и детьми, который длится и деструктивно влияет на героев поколениями. А еще это своего рода роман воспитания, потому что вместе с малышкой Хоуп расти и развиваться будут ее взрослые родственники, окончательно попрощавшиеся с юношеским инфантилизмом.

Воспитывая Хоуп

Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дэйзи Хаггард) спустя много лет брака обнаруживают себя в семейной западне: дети выросли и начали оспаривать авторитет взрослых, а сами они устали от быта и работы, совмещать которые с каждым годом все сложнее. Теперь эти значимые взрослые пытаются заново ощутить утраченный вкус жизни, обрести баланс между семьей и профессией, а также по возможности не прибить своих наследников.

«Родители года» — не комедия в чистом виде, но умная сатира на семейные ценности, которые так любит «продавать» массовая культура, но про которые так мало понятно на самом деле. Семья в сериале — это и поле битвы, и место, в котором можно зализать свои раны. Но как бы ни ссорились между собой герои, важно, что они всегда находят путь домой. А на многие свои проблемы смотрят с неизменной улыбкой (хоть порой и напоминающей оскал).