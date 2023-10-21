Сейчас такое уже не снимают: 20 культовых фильмов из 90х

20. Хакеры / Hackers (1995)

Молодой хакер (его играет Джонни Ли Миллер), известный как "Zero Cool", взламывает 1507 компьютеров и вызывает крах биржи. После этого ему запрещают пользоваться компьютером до 18 лет. Спустя несколько лет, уже под новой кличкой, он встречает группу хакеров. Они обнаруживают заговор, организованный злым хакером, который хочет винить их в своих преступлениях. Группа объединяется, чтобы доказать свою невиновность и раскрыть преступление.

19. Магазин «Империя» / Empire Records (1995)

В музыкальном магазине "Empire Records" работают разнообразные подростки. Когда один из сотрудников тратит все деньги магазина на покупку акций, чтобы предотвратить поглощение корпорацией, они все объединяются, чтобы спасти магазин. Весь фильм протекает в течение одного дня, в который сотрудники узнают друг о друге больше, чем ожидали, и понимают, что их магазин - это больше, чем просто рабочее место.

18. Бестолковые / Clueless (1995)

Шер, стильная и популярная девушка в богатом районе Беверли-Хиллз, решает помочь новенькой Тай со сменой имиджа, чтобы сделать ее популярной. Но в процессе Шер понимает, что не так много знает о настоящей жизни и любви, как ей казалось. Она проходит через ряд забавных и нелепых ситуаций, пока не осознает, что важно быть самой собой.

17. Мой личный штат Айдахо / My Own Private Idaho (1991)

Фильм рассказывает о Майке и Скотте, двух лучших друзьях. Майк страдает от нарколепсии и ищет свою потерянную мать. Скотт, в свою очередь, является бунтарем из богатой семьи. Они отправляются в путешествие из Портленда в Айдахо, сталкиваясь по пути с различными персонажами и проблемами. Фильм завершается трагически: Скотт возвращается к своей богатой жизни, а Майк остается один.

16. В ожидании Гаффмана / Waiting for Guffman (1996)

Фильм представляет собой мокьюментари о жителях маленького города Блэйн, которые готовят мюзикл к 150-летию своего города в надежде, что знаменитый продюсер Гаффман придет на их шоу. Они проходят через ряд комических и не всегда удачных репетиций, прежде чем дойти до финального представления, которое Гаффман, как оказывается, пропускает.

15. В погоне за Эми / Chasing Amy (1997)

Холден и Бэнки - два художника комиксов, которые встречают Алису, также художницу комиксов. Холден влюбляется в Алису, несмотря на ее нетрадиционную ориентацию. По мере развития их отношений, Холден начинает понимать, что любовь – не такая простая штука, что в конечном итоге ставит под угрозу его дружбу с Бэнки.

14. Славные парни / Goodfellas (1990)

Фильм рассказывает историю Генри Хилла, мафиози, который начинает свою карьеру в юности и поднимается по лестнице организованной преступности. Вместе с друзьями, Джимми и Томми, он участвует в серии преступлений, включая кражи и убийства. Однако, по мере углубления в преступный мир, Генри сталкивается с предательством, насилием и наркотиками, что приводит к его краху и последующему сотрудничеству с полицией.

13. Спасти рядового Райана / Saving Private Ryan (1998)

Фильм начинается с высадки союзных войск в Нормандии. Капитан Джон Миллер получает задание найти и вернуть домой рядового Райана, братья которого погибли на фронте. Миллер и его отряд проходят через ряд опасных и трагических событий, прежде чем они находят Райана. В финальной битве большинство из них погибают, но Райан выживает.

12. Король Лев / The Lion King (1994)

Молодой львенок Симба рождается в семье короля джунглей Муфасы. Однако его дядя, Шрам, сам хочет стать королем и убивает Муфасу. Симба, чувствуя вину, отправляется в изгнание. Встречая новых друзей, Тимона и Пумбу, он находит новый дом. Но в конце концов, Симба возвращается, чтобы отобрать трон, который по праву принадлежит ему.

11. Шестое чувство / The Sixth Sense (1999)

Маленький мальчик по имени Коул утверждает, что видит мертвых людей. Психотерапевт Малкольм Кроу старается ему помочь, но со временем начинает подозревать, что Коул на самом деле говорит правду. К финалу фильма выясняется, что Малкольм тоже является призраком, и его задачей было помочь Коулу найти свое предназначение.

10. На игле / Trainspotting (1996)

Марк Рентон — молодой наркоман, который живет в Эдинбурге со своими друзьями — Сик Боем, Спадлером и Бегби. Фильм представляет собой серию виньеток из их жизни, полной наркотиков, преступлений и отчаяния. В итоге, Рентон решает изменить свою жизнь и уезжает в Лондон, но не может полностью избавиться от своего прошлого.

9. Фарго / Fargo (1996)

Фильм начинается с того, что Джерри Лундегорд, отчаянно нуждаясь в деньгах, нанимает двух преступников для похищения его жены. Он планирует потребовать выкуп от своего богатого тестя. Однако все идет не так, как планировалось: его замысел приводит к ряду реальных убийств. Детектив Гандерсон начинает расследование, которое в итоге приводит её к Джерри.

8. Список Шиндлера / Schindler's List (1993)

Оскар Шиндлер — немецкий бизнесмен, который решает использовать дешевую рабочую силу евреев во время Второй мировой войны. Постепенно осознавая ужасы Холокоста, он начинает спасать своих рабочих от уничтожения, составляя список тех, кого нужно сохранить. К концу войны, Шиндлер спасает более тысячи человек.

7. Беги, Лола, беги / Run Lola Run (1998)

Лола получает телефонный звонок от своего парня Манни, который случайно потерял большую сумму денег, принадлежащую мафии. У Лолы есть всего 20 минут, чтобы найти способ помочь ему. Фильм представляет три различных сценария того, что могло бы произойти в зависимости от решений, принятых Лолой.

6. Тупой и еще тупее / Dumb and Dumber (1994)

Гарри и Ллойд — два не слишком умных друга, которые решают поехать в Аспен, чтобы вернуть чемодан девушке, в которую Ллойд влюблен. По пути они сталкиваются с различными комическими и опасными ситуациями, но ничего не осознают из-за своей наивности и глупости. В конце фильма, они так и не понимают, что имели шанс стать богатыми, но упустили его.

5. Перед рассветом / Before Sunrise (1995)

Джесси и Селин встречаются в поезде в Европе и решают провести вечер в Вене перед тем, как Джесси должен улететь обратно в Америку. Они бродят по улицам города, обсуждают жизнь, любовь и будущее, понимая, что это возможно единственный вечер, который им суждено провести вместе. Перед рассветом они расходятся, не обмениваясь контактными данными, но с надеждой на будущую встречу.

4. Пятый элемент / The Fifth Element (1997)

В 23 веке самый обычный таксист Корбен Даллас становится спасителем мира, когда в его такси попадает Лилу, "пятый элемент", способный остановить силу, угрожающую уничтожить Вселенную. Они отправляются в космическое путешествие, чтобы собрать четыре стихийных камня, необходимых для активации "пятого элемента".

3. Ведьма из Блэр / The Blair Witch Project (1999)

Трое студентов отправляются в леса Мэриленда, чтобы снять документальный фильм о легендарной ведьме из Блэр. Они теряются и сталкиваются с рядом странных и страшных событий. Они пытаются выжить и найти дорогу назад, но один за другим исчезают, и в конце фильма становится ясно, что их, скорее всего, убила ведьма.

2. Офисное пространство / Office Space (1999)

Питер, программист, устал от своей скучной и монотонной работы. После посещения гипнотизера он начинает менять свое отношение к жизни, игнорируя свои обязанности и начиная делать то, что ему хочется. Он и его друзья решают использовать компьютерный вирус, чтобы похитить деньги у своего работодателя, но всё идет не так, как ожидалось.

1. 10 причин моей ненависти / 10 Things I Hate About You (1999)

Кэт и Бьянка — сестры, но у них совершенно разные характеры. Бьянка популярна и мечтает ходить на свидания, но не может, потому что ее отец запретил ей свидания до тех пор, пока ее старшая сестра Кэт не начнет встречаться. Для решения этой проблемы Кэмерон, влюбленный в Бьянку, нанимает "плохого парня" Патрика, чтобы тот встречался с Кэт.