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Киноафиша Новости Хоакин Феникс наследует Александру Македонскому и Цезарю в новом трейлере «Наполеона»

Хоакин Феникс наследует Александру Македонскому и Цезарю в новом трейлере «Наполеона»

18 октября 2023 17:11
Хоакин Феникс наследует Александру Македонскому и Цезарю в новом трейлере «Наполеона»

Масштабный байопик о легендарном французском полководце и императоре.

Компания Apple выпустила свежий трейлер эпичной исторической картины Ридли Сотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в образе великого французского полководца. В первой половине ролика продемонстрирован ряд динамичных батальных сцен из разных времен, тогда как во второй половине акцент сделан на взаимоотношениях Бонапарта с женой в исполнении Ванессы Кирби.

Картина представляет собой разносторонний портрет Наполеона. В фильме будут отражены все основные моменты из его жизни — от происхождения до его стремительного восхождения к титулу императора. Особое внимание уделено его непомерно растущим амбициям и необычному союзу с первой супругой Жозефиной Богарне, с которой он провел в браке четырнадцать лет. Она повлияла на ряд принятых им решений и являлась его единственной настоящей возлюбленной.

В новом проекте режиссера «Гладиатора» и «Чужого» также сыграли Тахар Рахим, Пол Рис, Юссеф Керкур, Людивин Санье, Иэн МакНис, Бен Майлз, Джон Холлинворт и Мэттью Нихэм. Автором сценария выступил Дэвид Скарпа («Все деньги мира»). Кинотеатральным релизом картины занимается студия Sony Pictures. Фильм выйдет в мировой прокат 22 ноября, после чего состоится премьера на стриминговом сервисе Apple TV+.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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