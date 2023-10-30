На этой неделе в прокат выходит красочный мультфильм «Страшилка и тайна города света»

В честь надвигающегося Хэллоуина дистрибьюторская компания «Вольга» на этой неделе выпустит в российский прокат семейное анимационное фэнтези «Страшилка и тайна города света». Отечественный релиз австралийского мультфильма, стилистически похожего на культовую «Коралину в Стране Кошмаров», состоится 2 ноября.

В центре сюжета окажется двенадцатилетняя девочка Арки, являющаяся воистину уникальным подростком. Главная героиня имеет непреодолимую тягу к созданию необычных устройств. Кроме того, она отлично ладит с разнообразными фантастическими существами. Однажды ее добряк-отец оказывается в серьезной опасности, когда его похищает коварный ученый. Чтобы спасти отца, юной изобретательнице необходимо преодолеть свои страхи и отправиться в гигантский Город Света. В ходе своего удивительного приключения Арки придется не только вызволить из плена отца, но и выполнить важнейшую миссию по спасению всего мира.

В оригинале главных героев озвучили Джиллиан Нгуйен, Сэм Нил, Анна Торв, Лив Хьюсон, Тим Минчин, Реми Хай, Роб Коллинз, Марк Коулз Смит, Дебора Мэйлман и Кейт Мерфи. Режиссерами ленты выступили Рикард Куссо («Пушистые спасатели», «Дерево желаний») и дебютантка Таня Венсан.